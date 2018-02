Plattformen, die nach Algorithmen automatisch Aktien kaufen, kommen bei Anlegern gut an. Doch wie gut sind sie, wenn die Börse einbricht?

Wenn das nur so einfach wäre: "In der momentanen Zyklusphase werden Anleger gewinnen, die die Nerven bewahren, während andere die Nerven verlieren", schreibt James Bateman, der beim Vermögensverwalter Fidelity als Chefanleger für Mischfonds verantwortlich ist.

Die Rücksetzer an den Börsen in den USA, Europa und Asien zu Wochenanfang sind für ihn nur ein Zeichen dafür, dass die Märkte gesund sein. "Der aktuelle Kursrückgang mag sich auch deshalb seltsam anfühlen, weil wir uns an ein wenig volatiles Umfeld gewöhnt hatten, in dem weltweit die Wirtschaftsdaten im letzten Jahr kontinuierlich positiv ausfielen."

Anleger, die ihr Geld einem Vermögensverwalter übertragen haben, können ohnehin nicht großartig eingreifen. Sie müssen darauf vertrauen, dass ihr Verwalter für sie die richtigen Entscheidungen trifft. Ob als menschlicher Verwalter, oder automatisiert als Robo-Advisor. Sie könnten höchstens Geld aus ihrem Portfolio abziehen.

Nach fast ausschließlich steigenden Märkten zeigt der aktuelle Rücksetzer, dass die Robos trotz aller Erfolge der vergangenen Jahre noch vor ihrer größten Prüfung stehen: Wie schneiden sie im Krisenfall ab? Und wie reagieren die Robo-Kunden, wenn ihr ETF-Portfolio plötzlich Verluste statt Gewinne einfährt?

Weit weg vom Krisenmodus

Ginmon setzt darauf, dass der eigene Algorithmus nach Rücksetzern antizyklisch nachkauft. Weil die Anleger entsprechend ihres eigenen Risikoprofils in verschiedene Kategorien eingeordnet werden, kann Gründer Lars Reiner keine grundsätzliche Auswirkung der aktuellen Rücksetzer zu Wochenanfang erkennen.

"Die Kursänderungen haben nur bei wenigen Kundenportfolios zu einem Nachkauf geführt. Für die meisten Kundenportfolios waren die Kursveränderungen bisher nicht ausreichend hoch, um eine antizyklische Umschichtung einzuleiten." Einige seiner Kunden würden die Rücksetzer aber ihrerseits für Anpassungen nutzen. "Wir beobachten in diesen Situationen häufiger, dass besonders erfahrenere Anleger diese Gelegenheit nutzen, um zusätzlich Geld auf ihr Depotkonto bei uns einzuzahlen, das dann verstärkt in die untergewichteten Anlageklassen investiert wird."

Derweil hat Erik Podzuweit von Robo-Advisor Scalable zusehen müssen, wie ein paar Kunden bereits Gelder von ihren Konten abgezogen haben. "Wir hatten in den letzten zehn Tagen schon mehr Anfragen von beunruhigten Kunden", sagt Gründer Podzuweit. Er hatte nach dem Kursrutsch Anfang der Woche aber mit mehr besorgten Anrufen und E-Mails gerechnet als letztlich eingetroffen seien. Vielleicht haben auch die Kundeninfos geholfen, die Scalable automatisch an seine Kunden verschickt, um zu erklären, dass etwa ein Minus von 4,5 Prozent im US-Index Dow Jones nichts Außergewöhnliches ist "Das kam seit 2000 dutzende Male vor und wird auch in der Zukunft immer wieder vorkommen: Statistisch gesehen etwa alle 16 Monate", sagt Podzuweit. "Ich denke auch, dass die Leute beruhigt sind, dass ihre ETF-Portfolios bei uns nur ein bis zwei Prozent verloren haben, während die Medien von historischen Verlusten im Dow Jones berichten."

"Wir betreiben ein aktives, aber nicht aktionistisches Management"

Auch Salome Preiswerk vom Robo-Adivsor ...

