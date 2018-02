München (ots) - Constantin Film gibt drei neue Starttermine für die Kinoproduktionen der Verleihstaffel 2018 bekannt:



Am 9. August startet das neue Eberhofer-Abenteuer, SAUERKRAUTKOMA, nach einem der Kultromane von Rita Falk, mit den Publikumslieblingen Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Enzi Fuchs und Eisi Gulp als niederbayerisches Dreamteam. Fans der bayerischen Kriminalkomödie dürfen sich erneut auf den skurril-derben Humor mit dieser ganz speziellen Note Eberhofer'scher Bräsigkeit freuen.



Am 30. August startet GORILLAS (Arbeitstitel), eine Detlev Buck-Verfilmung der Ferdinand von Schirach-Kurzgeschichte "Der Schlüssel", in den Kinos. In den Hauptrollen des in der Berliner Unterwelt angesiedelten Films sind u.a. Samuel Schneider, Jannis Niewöhner, Ella Rumpf und Kida Khodr Ramadan zu sehen.



Nach "Frau Müller muss weg" inszeniert Sönke Wortmann mit DER VORNAME erneut eine ungewöhnliche Komödie mit deutscher Top-Besetzung: Neben Christoph Maria Herbst, Justus von Dohnányi und Florian David Fitz spielen Caroline Peters, Janina Uhse und Iris Berben. DER VORNAME startet am 18. Oktober in den Kinos.



Hier die Starttermine der Verleihstaffel 2018 im Überblick:



15.03.2018 FÜNF FREUNDE UND DAS TAL DER DINOSAURIER 29.03.2018 VERPISS DICH, SCHNEEWITTCHEN! 26.04.2018 A BEAUTIFUL DAY 24.05.2018 PAPILLON 09.08.2018 SAUERKRAUTKOMA (alt: 26.07.2018) 30.08.2018 GORILLAS (AT) 06.09.2018 THE SILENCE 18.10.2018 DER VORNAME (alt: 15.11.2018) 01.11.2018 BELLEVILLE COP



