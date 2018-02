Die Gespräche befänden sich aber noch in einem sehr frühen Stadium, erklärte Swiss-Re am Mittwochabend. "Warum nicht"?, sagen sich Analysten. Da Softbank laut Medienberichten die Aktien mit einem Aufschlag kaufen würde, reagiert die Börse mit Kursgewinnen. Die Swiss-Re-Aktie legt bis zum Handelsschluss in einem extrem schwachen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...