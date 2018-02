China will seinen Einfluss in Europa stärken. Jan Gaspers vom China-Institut Merics hat Pekings Pläne untersucht. Im Interview erklärt er die Motivation des chinesischen Regimes - und warum sich die EU wehren sollte.

Herr Gaspers, Sie untersuchen in Ihrer aktuellen Studie den wachsenden Einfluss Chinas in Europa. Was war der Auslöser für die Untersuchung?Jan Gaspers: Ausgangspunkt war der massive Anstieg chinesischer Investitionen in Europa und Deutschland in den vergangenen Jahren, wie beispielsweise die Übernahme des Roboterherstellers Kuka durch den chinesischen Midea-Konzern. In unserer Studie untersuchen wir aber nun das ganzheitliche Bild. Sie zeigt, dass China inzwischen in fast allen Bereichen der Gesellschaft in Europa Einfluss zu nehmen versucht: auf politische Eliten, Medien, Zivilgesellschaft und den akademischen Betrieb.

In Deutschland warnen Beobachter eher vor Russland als vor China.Die politische Einflussnahme durch Russland spielt tatsächlich eine größere Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung. Beispielsweise wenn es um Funktionen von ehemaligen deutschen Politikern in Russland geht. Aber die chinesischen Aktivitäten in der EU könnten perspektivisch viel größere Auswirkungen haben. Während Moskaus Politik eher auf Disruption und das Säen von Misstrauen in öffentlichen Debatten angelegt ist, verfolgt Peking eine langfristige Agenda.

Inwiefern?China will das öffentliche Bild des Landes im Ausland verändern und die Anerkennung chinesischer Prioritäten erreichen. Dabei geht Peking sehr subtil vor und setzt auch auf eine positive Agenda: Es geht darum, gezielt Vertrauen in das chinesische Modell aufzubauen.

Warum ist China dieses Vertrauen wichtig?Die oberste Priorität Chinas ist, dass das eigene politische und wirtschaftliche System stabil und die Macht der Kommunistischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...