Griechenland ist zurück am Kapitalmarkt. Ministerpräsident Tsipras spricht von hoher Nachfrage. Rating-Agenturen bewerten die Anleihen jedoch als "Ramsch".

Trotz der weltweiten Börsenturbulenzen hat Griechenland die Rückkehr an den Kapitalmarkt gewagt. Das schuldengeplagte Land brachte am Donnerstag eine drei Milliarden Euro schwere Anleihe mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einer Rendite von 3,5 Prozent an den Markt. "Wir haben heute gezeigt, dass wir nicht nur wieder Geld am Kapitalmarkt aufnehmen können, sondern dass wir es auch unter Bedingungen können, die nicht ideal sind", sagte Finanzminister Euclid Tsakalotos in Athen. Einem Regierungsvertreter zufolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...