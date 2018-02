Düsseldorf (ots) - Der Deutsche Olympische Sportverband (DOSB) will sich intensiv mit der Anerkennung von Esports als Sportart auseinandersetzen. "Dem Phänomen Esports stehen wir aufgeschlossen gegenüber", sagt DOSB-Vizepräsident Walter Schneeloch der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Allerdings muss es für eine anerkannte Sportart auch praktikable Lösungen für die - bisher fehlende - Vereinsstruktur geben." CDU, CSU und SPD haben in den vorläufigen Koalitionsvertrag das Ziel aufgenommen, Esports als Sportart anzuerkennen.



