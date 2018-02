Mainz (ots) - Woche 10/18



Do., 8.3.



20.15 Der Bergdoktor Bitte bei Rolle/Darsteller streichen: Anne Meierling Ines Lutz



Woche 11/18



Sa., 10.3.



19.00 heute Bitte Änderung beachten: Moderation: Barbara Hahlweg



Bitte streichen: Christian Sievers



(Änderung bitte auch für Mo., 19.3. und Di., 20.3.2018, 19.00 Uhr beachten.)



Mi., 14.3.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



22.20 auslandsjournal spezial (HD) Das System Putin - Russland vor der Wahl mit Antje Pieper Deutschland/Russland 2018



-------------------------



Bitte neuen Ausdruck beachten:



3.55 auslandsjournal spezial (HD) Das System Putin - Russland vor der Wahl mit Antje Pieper (von 22.20 Uhr) Deutschland/Russland 2018



Woche 12/18



So., 18.3.



18.00 ZDF.reportage Bitte Änderung beachten: Ultras gegen Polizei



Bitte streichen: Hooligans



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246