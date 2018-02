Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt hat sich der Abwärtstrend am Donnerstag im späten Handel rasant beschleunigt und beim Leitindex SMI für einen Schluss auf dem tiefsten Stand seit April 2017 gesorgt. Vor allem mit Eröffnung der Wall Street hat sich hierzulande, aber auch an den europäischen Märkten der Verkaufsdruck abermals erhöht. Der SMI hat damit an acht der vergangenen neun Handelstage im Minus geschlossen. Einzige Ausnahme waren die kurzzeitige Gegenbewegung am Vortag.

Mit den jüngsten Marktturbulenzen hat sich auch die Volatilität zurückgemeldet. Der als "Angstbarometer" bekannte VSMI ist mit dem verstärkten Verkaufsdruck gegen Handelsende auch weiter gestiegen und hat zuletzt ein Plus von mehr als 16% auf 21,5 Punkte verbucht. Eine der drängendsten Fragen, die die Marktteilnehmer derzeit umtreibe, sei, ob der Markt den Tiefpunkt schon erreicht habe, oder ob ihm das Schlimmste erst noch bevorstehe, kommentiert ein Börsianer die aktuelle Stimmung. Ein weitere Händler meint, dass sich die aktuelle Bewegung noch im akzeptablen Rahmen bewege, wenn man bedenke, wie lange der Markt fast ausschliesslich nach oben gelaufen sei.

Der Swiss Market Index (SMI) hat um 2,36% tiefer bei 8'763,11 Punkten geschlossen und damit auf dem tiefsten Stand seit April. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fiel um 2,51% auf ...

