Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag stramm nach unten gegangen. Die Gewinne des Vortag wurden dabei mehr als pulverisiert. Selbst ein leichter tendierender Euro konnte die Investoren nicht zu Aktienkäufen animieren. Der Blick geht momentan verstärkt in Richtung Anleihen. Auch dort standen die Kurse unter Druck, auf der anderen Seite schossen die Renditen nach oben. So liefern Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren momentan 0,78 Prozent Zinsen, Anfang des Jahres waren es nur 0,42. Aber auch die roten Vorzeichen an der Wall Street mahnten erneut zur Vorsicht. Der DAX schloss 2,6 Prozent schwächer bei 12.260 Punkten.

Anleger extrem nervös

Aktuell kämpfen an der Börse die Bullen gegen die Bären. Jeder hat seine Argumente. Die Bullen verweisen auf die guten Konjunkturdaten wie die steigenden Unternehmensgewinne. Die Bären auf die hohen Bewertungen und die steigenden Zinsen. Momentan haben die Bären offensichtlich die besseren Argumente. So hat zum Beispiel die Bank of England am Mittag falkenhafte Töne angeschlagen, die Zinsen dürfen in der Folge in Großbritannien schneller steigen als bisher angenommen. Auch wenn die Europäische Zentralbank das Mantra immer wieder wiederholt, dass die Zinsen noch lange niedrig bleiben würden, so steigen sie bei den längeren Laufzeiten doch seit Jahresbeginn deutlich.

Alle DAX-Werte im Minus

Anleger trennten sich von ihren Aktien quer Beet, alle DAX-Werte schlossen im Minus. Den Verlierer stellten Infineon mit minus 5,4 Prozent. Die Aktie lieferte sich über weite Strecken der Sitzung ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Lufthansa, die 5,2 Prozent abgaben, um die rote DAX-Laterne. Das enttäuschende Abschneiden der Polysilicon-Sparte dämpfte die ansonsten gute Stimmung für die überzeugenden Geschäftszahlen der Wacker Chemie, die Aktie schloss 5,9 Prozent im Minus.

Die Commerzbank (minus 2,4 Prozent) hatte das erste von zwei Übergangsjahren mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen. Dieser fiel sowohl auf Quartals- als auch Jahressicht höher aus als von Analysten erwartet aus. Einen kleinen Lichtblick lieferte die Aktie Heidelberger Druck. Hier hatten Marktteilnehmer mit einer Gewinnwarnung gerechnet, die nach einem sehr guten Auftragseingang des Unternehmens nicht ausgesprochen wurde. Die Aktie schloss 5,4 Prozent im Plus.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 158,2 (Vortag: 157,7) Millionen Aktien im Wert von rund 5,77 (Vortag: 5,98) Milliarden Euro. Alle 30 DAX-Werte verbuchten Abgaben.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.260,29 -2,62% -5,09% DAX-Future 12.302,50 -2,23% -4,28% XDAX 12.311,28 -1,78% -4,28% MDAX 25.234,46 -2,51% -3,69% TecDAX 2.455,76 -4,03% -2,90% SDAX 11.683,98 -2,25% -1,71% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 157,85% -17 ===

February 08, 2018 11:55 ET (16:55 GMT)

