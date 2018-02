Aktienmärkte kommen nicht zur Ruhe

Nach dem deutlichen Kurssturz, den wir zu Wochenbeginn beobachten konnten, schien die Anlegerwelt gestern wieder in Ordnung zu sein. Weit gefehlt! Am heutigen Donnerstag kehrte die Nervosität an die Aktienmärkte zurück. Der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) rutschte deutlich in die Verlustzone.

Das war heute los. Die gestrige Kurserholung entpuppte sich als Strohfeuer. Offenbar müssen sich Börsianer eine längere Zeit mit dem Thema Korrektur beschäftigen. Dabei nahm der Verkaufsdruck im DAX am Nachmittag zu, nachdem auch die Wall Street einen schwachen Vormittag erlebt hatte. Die US-Börsen wurden wieder einmal von den inzwischen allzu bekannten Anlegersorgen vor steigenden Zinsen und vor einer höheren Inflation durcheinandergewirbelt.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX zeigten sich heute lediglich die Bankenwerte von der negativen Gesamtmarktstimmung unbeeindruckt. Besonders gut schnitt die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) ab. Sie legte in der Spitze fast 5 Prozent an Wert zu, büßte im weiteren Handelsverlauf jedoch einige dieser Gewinne wieder ein. Anleger reagierten trotz eines Gewinnrückgangs positiv auf die heute vorgelegten Zahlen des Instituts für das Schlussquartal und das Geschäftsjahr 2017. Deutlich schlechter lief es dagegen für die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125). Die Aktie der Kranich-Airline verlor zeitweise rund 3,5 Prozent an Wert. Grund dafür war ein negativer Analystenkommentar.

