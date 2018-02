Krefeld-Uerdingen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



In einer Zeit in der Erholung, Freizeit und Gesundheit immer weiter hinten anstehen müssen, sind Wellness-Kurzreisen besonders gefragt.



Circa (ca.) 75.000 Menschen in Deutschland sind von der Volkskrankheit "Burnout" betroffen. Oft geht diese Erkrankung auch mit Depressionen und anderen seelischen Krankheitsbildern einher. Die Dunkelziffer ist immer noch sehr hoch. Aufgrund zunehmender psychischer Belastung durch Arbeit, Gesellschaft oder privates Umfeld erhöht sich die Anzahl der Erkrankten stetig. Entgegenwirken kann man dem nur mit einer seelischen Auszeit. Ein Wellness-Kurzurlaub kann hierbei Wunder wirken.



Bei einer Wellness-Kurzreise steht der Mensch im Mittelpunkt. Alles was man im Alltag vernachlässigt, wird hier zur höchsten Priorität: die Gesundheit der Seele und des Körpers. Mit speziellen Behandlungsmethoden kann der Stress abgebaut werden. Dies geschieht entweder in Form von körperlicher Entspannung oder Aktivität. Vorzugsweise wird Beides miteinander kombiniert, um einen gewissen Ausgleich zu erhalten.



Zu einer der bewährtesten Methoden der Stressminderung zählen Massage-Anwendungen. In einem Wellness-Kurzurlaub dürfen diese keinesfalls fehlen. Ob in Form einer Ganz- oder Teilkörpermassage, ob Ayurveda- oder Hot-Stone-Anwendungen - eine enorme Steigerung des Wohlbefindens ist bei jeglicher Massage-Methode garantiert. Kräuter- und Dampfbäder haben ebenfalls eine solch entspannende Wirkung, wodurch das Stressempfinden ungemein minimiert werden kann.



Reiseportale bieten eine riesige Auswahl an Wellness-Angeboten. Verwoehnwochenende.de (www.verwoehnwochenende.de) ist spezialisiert auf Wellness-Arrangements im Bereich der Kurzreisen und Kurzurlaube (www.verwoehnwochenende.de/kurzurlaub/thema/wellness-kurzurlaub). Von Thalasso-, Hamam-, Shiatsu-, Chi Yang-, Yoga- oder Reiki-Reisen bis hin zu Spa- oder Thermalurlaub. Hier ist für jedermann etwas dabei, um dem "Burnout" einen Strich durch die Rechnung zu machen.



OTS: Verwoehnwochenende.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126172 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126172.rss2



Pressekontakt: Verwoehnwochenende.de Ariane Struck 02065 4 999 116 E-Mail: info@verwoehnwochenende.de