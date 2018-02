CLICHY (dpa-AFX) - Der Kosmetikkonzern L'Oreal hat im vergangenen Geschäftsjahr deutlich mehr verdient und will seinen Aktionären eine höhere Dividende zahlen. Der Nettogewinn stieg um mehr als 15 Prozent auf knapp 3,6 Milliarden Euro, wie das französische Unternehmen am Donnerstag in Clichy mitteilte. Die Dividende soll daher um 7,6 Prozent auf 3,55 Euro je Aktie erhöht werden.

Der Umsatz stieg hingegen nur leicht um 0,7 Prozent auf rund 26 Milliarden Euro, was im Rahmen der Erwartungen von Analysten lag. Auf vergleichbarer Basis erzielte L'Oreal ein Wachstum von 4,8 Prozent. Im vierten Quartal konnte das Unternehmen sein Wachstum dabei noch einmal beschleunigen.

Der französische Konzern profitierte vor allem von seinem Geschäft mit Luxuskosmetik, das im vergangenen Jahr um mehr als 10 Prozent zulegte und sich damit deutlich stärker entwickelte, als das Massengeschäft. Vor allem in Asien entwickelte sich der Luxusbereich stark. Im klassischen Massenmarkt schwächte sich das Wachstum hingegen ab - hier kämpft L'Oreal mit Schwierigkeiten in den USA und auf dem Heimatmarkt, wie Vorstands- und Verwaltungsratsvorsitzender Jean-Paul Agon erläuterte./nas/he

ISIN FR0000120321

AXC0300 2018-02-08/18:39