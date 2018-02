Berlin (ots) - Die rechte Gewerkschaft »Zentrum Automobil« wird bei den kommenden Betriebsratswahlen im Daimler-Stammwerk Untertürkheim mit 187 KandidatInnen antreten. Aus anderen Betrieben heißt es, dass AfD-Leute mit eigenen Listen antreten werden. Klaudia Tietze vom antirassistischen Gewerkschaftsverein "Mach meinen Kumpel nicht an!« bei aller Sorge auch ein gutes Zeichen: "Das heißt nämlich auch, dass sich rechtes Gedankengut in gewerkschaftlichen Strukturen als Position nicht entwickeln kann und am Widerstand aufrechter DemokratInnen scheitert", sagte sie im Interview mit der Tageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe).



Zugleich bestreitet Tietze nicht, dass Rechtspopulismus in Betrieben und Gesellschaft an Einfluss gewonnen hat. Ihr Rat für den Umgang mit der AfD ist, mehr über deren marktradikale und arbeitnehmerfeindliche Programmatik zu reden. "Dass die AfD weniger staatliche Eingriffe bei den sozialen Sicherungssystemen fordert oder ein Familienmodell favorisiert, das Frauen einzig auf die Rolle der Mutter reduziert, ist zu wenig bekannt."



OTS: neues deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59019 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59019.rss2



Pressekontakt: neues deutschland Redaktion Telefon: 030/2978-1722