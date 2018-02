WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit schweren Verlusten geschlossen. Der ATX fiel um 109,94 Punkte oder 3,13 Prozent auf 3398,48 Einheiten. Die Erholungsbewegung vom Vortag erwies sich somit nicht als dauerhaft. Am Donnerstag knüpfte der ATX wieder an seinen Kursrutsch vom Dienstag an. Marktbeobachter verwiesen dazu neuerlich auf die steigenden Anleiherenditen in den USA.

Nach der schwachen Eröffnung an den New Yorker Aktienbörsen rutschte der ATX noch tiefer in die Verlustzone, nachdem er zuvor schon klar im roten Bereich tendiert hatte. Im Eröffnungshandel fiel der heimische Leitindex unter die 3500-Punkte-Marke, kurz vor Handelsschluss rasselte er dann auch noch unter die Marke von 3400 Zählern. Der ATX büßte damit sämtliche Gewinne seit Jahresbeginn ein und weist nunmehr ein leicht negative Jahresperformance für 2017 von gut einem halben Prozent auf.

Bei den Einzelwerten brachen die Aktien der voestalpine um 7,42 Prozent auf 45,80 Euro ein und waren damit schwächster Wert im ATX. Die vorgelegten Umsatzzahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 hätten mit 3,05 Milliarden Euro die Erwartungen recht genau getroffen, heißt es in einer ersten Einschätzung der Baader Bank. Der operative Gewinn hingegen habe mit 250,4 Millionen Euro den Analystenkonsensus verfehlt.

Ebenfalls negativ aufgenommen wurden die Jahresergebnisse des Kranherstellers Palfinger, dessen Aktien um 5,32 Prozent auf 32,90 Euro nachgaben. Die Salzburger verzeichneten 2017 wegen Restrukturierungskosten und mehrerer Einmaleffekte einen markanten Rückgang des Konzernergebnisses um 14,2 Prozent auf 52,5 Millionen Euro. Die Dividende für 2017 soll von 57 auf 47 Cent je Aktie gekürzt werden./dkm/mad/APA/nas

ISIN AT0000999982

AXC0301 2018-02-08/18:44