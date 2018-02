Essen/Rheinberg (ots) -



Begonien zählen zu den beliebtesten Zierpflanzen der Deutschen. Dümmen Orange hat jetzt einen neuen Begonien-Hybriden entwickelt, der sich mit einer verbesserten Gartentauglichkeit von der breiten Masse seiner Artgenossen abhebt. Der Name der Innovation ist I'CONIA - und dieser passt perfekt zu der farbenfrohen Schönheit.



Es sind acht verschiedene I'CONIA-Begonien erhältlich: Upright Fire, Upright White, Upright Salmon, Lucky Strike, Tweetie Pie, First Kiss, Miss Montreal und Miss Malibu erstrahlen in knalligen Farben von Rosa über Gelb bis Rot. Es gibt aufrechtwachsende und hängende Typen mit gefüllten oder ungefüllten Blüten. Sie fühlen sich an allen Standorten im Garten oder auf dem Balkon wohl - auch in der Mittagssonne. Klassische Begonien können normalerweise nur an halbschattigen bis schattigen Plätzen stehen.



Einsetzbar an allen Standorten



Die hübschen Dauerblüher eignen sich sowohl für die Bepflanzung in Bodenbeeten, als auch in Balkonkästen, Töpfen oder Hängeampeln als Einzel- oder Kombinationspflanze. Sie verlieren nur wenige Blüten, sind unempfindlich gegen Schnecken, Läuse und anderes Ungeziefer und blühen den ganzen Sommer bis in den Herbst hinein. I'CONIA ist ab Anfang Mai bis Mitte Juli in Gartencentern, Blumenläden und ausgewählten Supermärkten erhältlich.



