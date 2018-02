Frankfurt (ots) - Da hat sie nun eine Regierung hinbekommen, zumindest mal auf dem Papier. Nach vier Monaten steht ein Koalitionsvertrag, obwohl sich gleich zwei der möglichen Partner - zunächst oder nach einer Weile - brüsk verweigerten und es aussah, als sei es kaum zu schaffen. Und doch steht Angela Merkel nicht als Siegerin da, sondern als Gescheiterte und die CDU gleich mit. Es stellt sich sogar das Gefühl ein, Merkel könnte kurz davor sein, aufzugeben. Entsetzen, Enttäuschung und Unruhe zeigt sich schließlich in ihrer Partei, die darin zumindest fürs Erste (mal) sogar die SPD übertrifft, was man erst mal schaffen muss. Wochen- und monatelange Verhandlungen sind vorbei, die Phase der Ungewissheit beendet - und die CDU schleicht sich davon wie ein geprügelter Hund, ein reichlich gefledderter Verlierer, und die Müdigkeit der Vorsitzenden nach langen Nächten tut ihr Übriges. Einen Aufbruch soll die neue Regierung qua Eigendefinition vermitteln. Der größte Partner überlässt das erst mal den anderen.



