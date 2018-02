Straubing (ots) - Es gibt ihn eben doch - den menschlichen Faktor, der sogar unsere Zeit bestimmen könnte. Und dem wir nur allzu gerne die Regie darüber überlassen würden, was unsere Uhren demnächst anzeigen. Die Helligkeit möglichst lange auszunutzen und ihre positive Wirkung auf unseren Biorhythmus zu genießen, mag vielleicht keine messbare, aber ganz sicher eine spürbare Konsequenz einer solchen Zeiteinstufung sein. Dem Europäischen Parlament sei deshalb - ebenso wie der EU-Kommission in Brüssel - gesagt: Wir wollen die Sommerzeit. Am liebsten jeden Tag.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de