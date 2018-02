Haar (ots) -



Bereits zum siebten Mal verleiht das forschende Pharmaunternehmen MSD in diesem Jahr den MSD Gesundheitspreis. Gesucht sind neue Ideen und innovative Projekte für die nachhaltige Patientenversorgung in Deutschland. Die Bewerber können ihre Unterlagen noch bis zum 14. März einreichen. Die notwendigen Bewerbungsunterlagen sowie alle weiteren Informationen finden Sie unter www.msd.de/gesundheitspreis.



Der MSD Gesundheitspreis wird seit 2012 von einer hochrangig besetzten und unabhängigen Jury verliehen und ist mit 110.000 EUR dotiert. Das Preisgeld wird auf bis zu sieben Preisträger verteilt - darunter vier Sonderpreise in den Kategorien "Lösung von Versorgungsproblemen durch Digitalisierung", "Arztnetze/ Community Medicine", "Verbesserung der konkreten Versorgung auf Ergebnis- und Prozessebene durch Patientenbeteiligung" und "Medizinische oder organisatorische Breakthrough Innovation/Leuchtturmprojekt".



Aktualisierte Projektdatenbank online



Seit 2012 haben sich bereits mehr als 250 Projekte für den MSD Gesundheitspreis beworben. In einer umfangreichen Datenbank stellt MSD ausführliche Beschreibungen dieser innovativen Patientenversorgungsprojekte zur Verfügung, die ihren Nutzen bereits im Versorgungsalltag belegt haben - zum Teil mit Video. Mit dem Relaunch der MSD Unternehmens-Website www.msd.de sind nun auch die Projektbeschreibungen aus dem Jahr 2017 online. Eine leistungsfähige Suchfunktion erlaubt das zielgenau Filtern der Projekte, etwa nach Projektpartner, Zielsetzung oder Indikation.



"Die MSD Projektdatenbank ist eine in der deutschen Versorgungslandschaft einzigartige Wissensplattform", sagt Prof. Volker E. Amelung, der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Managed Care und Mitglied der Jury des MSD Gesundheitspreises. "Sie ist eine wichtige Quelle nicht nur für das Versorgungsmanagement, sondern auch für Ideen, Inspirationen und Best Practices - für die unterschiedlichsten Projektkonstellationen genauso wie für die verschiedensten Indikationen."



Zur Jury des MSD Gesundheitspreises gehören neben Prof. Amelung noch Birgit Dembski (Fachbereichsleiterin Gesundheitspolitik, Mukoviszidose e. V.), Dr. Rainer Hess (Rechtsanwalt, ehemaliger unparteiischer Vorsitzender des G-BA), Dr. Rolf Koschorrek (stellvertretender Bundesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU), Prof. Friedrich-Wilhelm Schwartz (ehemaliger Vorsitzender Sachverständigenrat Gesundheit), Prof. Peter C. Scriba (ehemaliger Direktor, Medizinische Klinik Innenstadt, Klinikum der Universität München) und Dr. Jutta Wendel-Schrief (Director Market Access, MSD).



