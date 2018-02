London - Die Börsen in Europa sind am Donnerstag erneut auf Talfahrt gegangen. Der EuroStoxx 50 fiel auf den tiefsten Stand seit März 2017. Druck kam vor allem am Nachmittag in die Märkte, da die Wall Street nicht nur schwächer startete, sondern ihre Verluste auch deutlich ausweitete. "Die Investoren sind noch nicht davon überzeugt, dass sich die Panik wieder verflüchtigt hat", sagte Analyst David Madden von CMC Markets in London. Die Schwankungen an den Märkten seien nach wie vor hoch.

Mit einem Abschlag von 2,24 Prozent auf 3377,30 Punkte beendete der Leitindex der Eurozone den Handel. Der CAC 40 gab um 1,98 Prozent auf 5151,68 Punkte nach. In Grossbritannien verlor der FTSE 100 1,49 Prozent auf 7170,69 Zähler. Die Zinsentscheidung spielte für die Tendenz des "Footsie" allerdings keine grosse Rolle. Trotz einer hohen Inflation hielt die britische Notenbank an ihrer lockeren Geldpolitik fest und bekräftigte ...

