Optimierte Investitions- und Risikoentscheidungen, höhere operative Effizienz und reduzierte operative Risiken dank leistungsstarker Plattform für Unternehmensanalysen

FINCAD, der führende Anbieter von Lösungen für integrierte Analysen für Multi-Asset-Portfolios und Risikomanagement, gab heute die Weiterentwicklung von FINCAD F3 bekannt. Mit dieser Lösung können Buy-Side-Firmen fundierte Investitions- und Risikoentscheidungen treffen.

Buy-Side-Vermögensverwalter müssen schwierige Aufgaben meistern, um die Rentabilität zu verbessern und Kosten zu senken. Zur Erreichung dieser Ziele nutzen die Unternehmen neue Anlagekategorien, Derivate und aufstrebende Märkte. Veraltete und starre Systeme jedoch können diese neuen Herausforderungen häufig nicht meistern. Zudem wird in der Regel ein Patchwork aus verschiedenen Systemen für die Analyse des Front-Office-Portfolios und der Risiken des Middle-Office eingesetzt. Der entscheidende Nachteil dieses Ansatzes besteht darin, dass die Front- und Middle-Offices mit widersprüchlichen Daten, Analysen und Berichten arbeiten, deren täglicher Abgleich viel Aufwand erfordert.

Mit FINCAD F3 verfügen Buy-Side-Unternehmen über die führende Lösung zur Analyse von Unternehmensportfolios und Risiken. Sie können praktisch jedes Finanzinstrument bewerten, heterogene Systeme konsolidieren und Daten bzw. Analysen des Front- und Middle-Office zentral verwalten. Zudem wird FINCAD F3 mit einen Standardsatz vorkonfigurierter Modelle und Instrumente geliefert, die sich nahtlos anpassen und in bestehende Datenquellen bzw. Anwendungen integrieren lassen. Diese leistungsfähigen Funktionen und ihre reibungslose Implementierung bescheren Kunden eine schnellere Kapitalrendite.

Ein Portfoliomanager eines führenden britischen Rentenversicherungsträgers kommentierte: "F3 ist die flexibelste Lösung für Bewertungen und Risikoanalysen auf dem Markt. Die Fähigkeit, maßgeschneiderte Sicherungsstrategien für eine Intraday-Risikosteuerung zu entwickeln und umzusetzen, hat sich als äußerst wertvoll erwiesen."

Die Innovationen von FINCAD im Hinblick auf Portfolio- und Risikoanalysen sind nicht unbemerkt geblieben. So wurde FINCAD als "Best Derivatives Valuation and Risk Solution" im The Hedge Fund Journal Awards 2018gelobt und erfuhr mit 17 verkauften F3-Ausgaben 2017 ein starkes Umsatzwachstum. Zu den neuen Kunden von F3 im Jahr 2017 zählten führende Hedge Fonds, Vermögensverwalter, Lebensversicherungsgesellschaften, regionale Banken und öffentlich-rechtliche Kreditinstitute in Nordamerika, Europa und Lateinamerika.

"Dank der engen Zusammenarbeit mit unseren Buy- und Sell-Side-Kunden konnten wir FINCAD F3 zu einer leistungsstarken Lösung für die Portfolio- und Risikoanalyse entwickeln, die fundiertere Investitionsentscheidungen ermöglicht", kommentierte Bob Park, FINCAD President und CEO. "Unternehmen müssen sich nicht mehr zwischen einem handelsüblichen System mit Black-Box-Analyse oder einer individuellen Lösung entscheiden, deren Implementierung ewig dauert. Mit FINCAD F3 gehen Unternehmen keine Kompromisse ein. Sie erhalten leistungsfähige, sofort einsatzbereite Funktionen, Flexibilität zur uneingeschränkten Anpassung und die Fähigkeit, die widerstreitenden Anforderungen von Quants, Portfolio-Managern, Tradern, Risikomanagern und Entwicklern zu erfüllen."

FINCAD F3 ist eine Lösung für die Unternehmensportfolio- und Risikoanalyse. Sie zeichnet sich durch integrierte Funktionalität und benutzerfreundliche, sofort einsatzbereite Software aus. Hinzu kommt eine uneingeschränkt Fähigkeit zur Anpassung an die spezifische Handelsstrategie, das spezifische Geschäftsmodell und den individuellen Workflow eines Unternehmens. Nutzer der weiterentwickelten Version FINCAD F3 profitieren von folgenden Funktionen und Vorteilen:

Quantitative Modelling

Umfassende Bibliothek mit industrieüblichen Werkzeugen und Modellen für die Aufnahme weiterer Instrumente und Anlagekategorien.F3 bietet eine unübertroffene Flexibilität bei der Erstellung kundenspezifischer Kurven und Bewertungsmodelle sowie die uneingeschränkte Fähigkeit, mit den neuen Python MicroServices maßgeschneiderte Analysen zu erstellen.

Portfolio Analytics

Optimierte Rentabilität dank freier Wahl des Handelsobjekts, Handelszeitpunkts und Handelsorts; fundierte Portfolio- und Absicherungsentscheidungen mit genauer Bewertung und umfassenden Risikoberichten in der intuitiven Anwendung F3 WorkStation. Zu den grundlegenden Berichten zählen Analysen der Greeks, Sensitivitätsfaktoren, What-If Analysen, Cashflows, Marktbewertungen und Gewinn- und Verlustrechnungen.

Risk and Reporting

Optimiertes Risikomanagement durch vollständige Darstellung der Leistung und Risiken eines Unternehmens mit umfassenden Intraday-Risikoberichten, die individuell gestaltet werden können. Zu den grundlegenden Berichten gehören VaR, erwartete Mindereinnahmen, Stresstests und Szenarienanalyse.

Enterprise Technology

Schnellere Kapitalrendite durch reibungslose Implementierung und skalierbare Technologie, die vor Ort oder in der Cloud bereitgestellt werden kann. Integration in bestehende Datenquellen und Systeme mit leistungsstarken APIs, Nutzung mehrerer Frontend-Anwendungen einschließlich F3 WorkStation, Microsoft Excel oder einer eigenentwickelten Anwendung. Marktdaten, Referenzdaten, Analysedefinitionen und abgeleitete Daten werden einschließlich Versionierung und vollständigem Audit-Trail in einer verwalteten Datenbank gespeichert.

Über FINCAD

FINCAD ist ein führender Anbieter von Lösungen für integrierte Analysen für Multi-Asset-Portfolios und Risikomanagement. Unsere fortschrittlichen Analysen, flexible Architektur und patentierte Technologie gelten seit 1990 als Branchenstandard und unterstützen globale Finanzfirmen bei der Optimierung ihrer Investitions- und Risikoentscheidungen. Wir wollen unseren Kunden Lösungen bieten, mit denen sie ihre Ziele erreichen, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Zu unseren Kunden zählen führende globale Vermögensverwalter, Hedge Fonds, Versicherungsunternehmen, Rentenfonds, Banken und Wirtschaftsprüfer. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.fincad.com.

