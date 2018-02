Liebe Leser,

bei Apple gab es zuletzt nicht nur neue Quartalszahlen - sondern auch die Ankündigung über die Höhe einer Cash-Dividende in Höhe von 0,63 Dollar je Aktie. Diese Dividende soll am 15. Februar 2018 ausgezahlt werden, und zwar an diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre, die die Apple Aktie am 12. Februar 2018 im Bestand haben. Hier gilt es zu beachten, dass Aktionäre außerhalb der USA möglicherweise bereits einen früheren "Stichtag" haben. Der Termin für die diesjährige Hauptversammlung ... (Peter Niedermeyer)

