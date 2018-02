Am dritten Prozesstag der Beweisaufnahme vernimmt das Gericht drei weitere Zeugen. Darunter auch ein früheres Vorstandsmitglied.

"Ich war immer stolz, in einem Vorstand mit ehrbaren Kaufleuten zu sein", sagt Klaus Sticker. Der 67-Jährige ist ehemaliges Vorstandsmitglied der Signal Iduna. Er sitzt ruhig in Saal 101 des Dortmunder Landgerichts und wird als erster Zeuge aus der früheren Führungsriege der Versicherung vernommen. Dass sein Ex-Arbeitgeber eine Rufmordkampagne gegen einen Unternehmer gesteuert habe, hält Sticker für "undenkbar".

Es ist der dritte Tag der Beweisaufnahme im Fall Anno August Jagdfeld gegen die Signal Iduna. Der Immobilienunternehmer ist anderer Meinung als Sticker. Er behauptet, dass der Vorstand der Signal Iduna zwischen 2009 und 2010 ein Komplott mit dem Berliner Rechtsanwalt Thomas Fritsch geschlossen hat, um ihn privat und beruflich zu ruinieren. Jagdfeld fordert nun rund eine Milliarde Euro Schadenersatz von der Versicherung.

Die Vorwürfe in dem Streit, der seit mehr als drei Jahren ausgefochten wird, wiegen schwer. So soll die Iduna im Jahr 2011 unter anderem eine ungerechtfertigte Strafanzeige wegen Untreue gegen Jagdfeld gestellt haben, um diese in der Öffentlichkeit auszuschlachten.

Bei der Anzeige ging es um einen Mietverzicht, den Jagdfeld als Geschäftsführer des Fundus Fonds 31, dem sogenannten Adlon-Fonds, mit seinem Sohn geschlossen haben soll. Jagdfeld ließ das legendäre Berliner Hotel 1996 mit Anlegergeldern aufbauen. Eine Anlegerin war die Signal Iduna, die ...

