AUSTIN, Texas, 07. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werks B.V. (www.lithiumwerks.com (http://www.lithiumwerks.com/)), eine schnell wachsende Gruppe für Lithium-Ionen-Batterien und -Akkus und mobile Stromversorgungslösungen, hat heute bekannt gegeben, dass sie im Wesentlichen alle Vermögenswerte von Valence Technologies Inc. (www.valence.com (http://www.valence.com/)) übernommen hat. Dies schließt die Kundenbeziehungen und weltweite Fertigungs-, Verkaufs- und Vertriebsstandorte zusammen mit allem geistigen Eigentum (IP) zu Lithium-Magnesium-Eisenphosphat sowie alle Marken und den gesamten Lagerbestand von Valence ein. Das IP-Portfolio umfasst auch Patente auf Materialien für Hochspannungsbatterien für mögliche zukünftige Durchbrüche bei Batterien und Akkus.



Lithium Werks B.V., das Tochtergesellschaften in den USA, Europa und China hat, beabsichtigt, die Lieferung der hochwertigen Valence-Module und des Batteriemanagementsystems an weltweite Kunden im Bereich Energiespeicher fortzusetzen. Außerdem sollen neue Formfaktoren und verbesserte Batteriemanagementsysteme eingeführt werden, die die Energie- und Leistungsdichte verbessern und gleichzeitig die Funktionalität erweitern.

"Wir freuen uns über die neuen Möglichkeiten, die Valence bereithält, um das Produktangebot von Lithium Werks für unsere Kunden zu erweitern", sagt T. Joseph Fisher III, CEO, Geschäftsführer und Mitbegründer von Lithium Werks. "Es ist eine ideale Ergänzung mit talentierten Mitarbeitern, innovativen Technologien, erstklassigen Lithium-Batterielösungen und führenden OEM-Kunden."

"Dies ist die erste Übernahme durch Lithium Werks, und sie verschafft dem Unternehmen auf Anhieb eine starke globale Präsenz", sagt Knut H. Nylaende, Vorsitzender und Mitgründer. Nylaende ist CEO von Xeilon AS, einer norwegischen Private-Equity-Gruppe, die sich auf die Bereitstellung von Gründungskapital für Unternehmen mit starken Managementteams und globalen Chancen spezialisiert hat. Xeilon führte die Finanzierung der Transaktion an.

Valence Technologies Inc. wurde ursprünglich 1989 gegründet und gilt als weltweit führender Anbieter von Lithium-Eisenphosphat-Zellen, -Modulen und skalierbaren Stromversorgungssystemen mit langlebigen, sicheren und zuverlässigen Energielösungen. Valence war das erste Unternehmen, das Lithium-Eisenphosphat-Batterien als Ersatz für Blei-Säure-Batterien auf den Markt brachte. Dadurch konnte Lithium Werks die traditionellen Blei-Säure-dominierten Branchen wie z. B. Materialhandhabung, USV und stationäre Energiespeicher überholen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Herr Christian F. Ringvold Herr Knut H. Nylaende EVP - Unternehmensstrategie Vorsitzender Lithium Werks Inc. Lithium Werks B.V. +1 (512) 527-2900 +47 47 00 00 00 cringvold@lithiumwerks.com (mailto:cringvold@lithiumwerks.com) knut@moxie.no (mailto:knut@moxie.no)

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lithium Werks via Globenewswire