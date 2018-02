Berlin (ots) - Das Erstaunliche ist, wie die Herren der Ringe aus Tradition damit durchkommen, ihren Kampf für ehrlichen Sport nur pro forma zu betreiben. Zwar lassen sie wohl nicht mehr wie früher mal zur Not verräterische Proben selbst verschwinden, doch signalisieren sie stets, dass sie sich als moralische Instanz nicht zuständig fühlen. Will man aus der Arbeit des pragmatischen IOC-Chefs Bach eine Lehre ableiten, fällt die ernüchternd aus: Weil er ohnehin nicht zu gewinnen ist, unterbleibt der ernsthafte Kampf gegen Doping.



OTS: Berliner Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100787 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100787.rss2



Pressekontakt: Berliner Zeitung Redaktion Telefon: +49 (0)30 23 27-61 00 Fax: +49 (0)30 23 27-55 33 bln.blz-cvd@berliner-zeitung.de