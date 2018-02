Dermapharm Holding SE legt den Angebotspreis auf 28,00 Euro pro Aktie fest

Dermapharm Holding SE legt den Angebotspreis auf 28,00 Euro pro Aktie fest

- Kapitalerhöhung von 3,84 Mio. Aktien beschlossen - Bruttoerlöse aus der Kapitalerhöhung belaufen sich auf ca. 108 Mio. Euro

- Freefloat-Marktkapitalisierung von ca. 377 Mio. Euro (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option)

- Erster Handelstag voraussichtlich am 9. Februar 2018

Grünwald, 8. Februar 2018 - Der Angebotspreis für den Börsengang der Dermapharm Holding SE (zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften "Dermapharm"), einem führenden Hersteller patentfreier Markenarzneimittel für ausgewählte Märkte in Deutschland, wurde heute auf 28,00 Euro je Aktie festgelegt.

Insgesamt wurden sämtliche 13.455.000 angebotenen Aktien der Dermapharm erfolgreich platziert. Davon stammen 3.840.000 neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 9.615.000 Aktien aus dem Besitz der veräußernden Aktionärin, einschließlich 1.755.000 Aktien für Mehrzuteilungen ("Greenshoe-Option").

Der Gesamtbruttoerlös beläuft sich auf ca. 377 Mio. Euro bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option. Davon entfällt auf Dermapharm ein Bruttoerlös in Höhe von ca. 108 Mio. Euro, die für interne Produktentwicklungen und den Ausbau der Produktionsstätten von Dermapharm in Brehna, Deutschland, und eine neue Produktionsstätte in Neumarkt am Wallersee, Österreich, verwendet werden sollen. Darüber hinaus sollen die auf Dermapharm entfallenden Bruttoerlöse für die Bestrebungen zur Ausweitung der internationalen Präsenz von Dermapharm sowie für die teilweise Refinanzierung einer Zwischenfinanzierung zur teilweisen Finanzierung der Akquisition von Trommsdorff verwendet werden.

Unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option wird sich der Streubesitz auf ca. 25% belaufen, was einer Freefloat-Marktkapitalisierung von ca. 377 Mio. Euro entspricht. Rund 75% der gesamten Aktien verbleiben bei der Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft als Mehrheitsaktionärin. Der erste Handelstag der Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich der 9. Februar 2018 sein. Die Wertpapierkennnummer (WKN) lautet A2GS5D, die internationale Wertpapierkennnummer DE000A2GS5D8 und das Handelssymbol DMP.

Berenberg fungierte als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner und ODDO BHF als Co-Lead Manager für das Angebot.

Kontakt

cometis AG Claudius Krause Tel.: 0611-20585528 Email: ir@dermapharm.de

Über Dermapharm Holding SE

Dermapharm - Pharmazeutische Exzellenz "Made in Germany"

Dermapharm ist ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln für ausgewählte Märkte in Deutschland. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München und ihren Hauptproduktionsstandort in Brehna bei Leipzig. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung, eigene Produktion sowie den Vertrieb von Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten für ausgewählte Märkte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Dermapharm verfügt über rund 900 Arzneimittelzulassungen für mehr als 200 pharmazeutische Wirkstoffe, die sich in einem breiten Produktsortiment widerspiegeln. Dieses Sortiment macht das Unternehmen unverwechselbar. Zu den Kernmärkten der Gesellschaft gehören derzeit neben Deutschland auch Österreich und die Schweiz. Die Gesellschaft plant, ihre internationale Präsenz weiter auszubauen. Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Parallelimportgeschäft, das unter der Marke "axicorp" betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte Dermapharm hier 2016 zu den vier umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland.

Mit einer konsequenten F&E-Strategie und zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen in den vergangenen 25 Jahren hat Dermapharm ihre Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Von 2014 bis 2016 ist der Umsatz jährlich durchschnittlich um 6,6% auf 444,5 Mio. Euro gestiegen. 2016 erwirtschaftete die Gesellschaft ein EBITDA von 102,7 Mio. Euro, was einer EBITDA-Marge von 23,1% und einem durchschnittlichen Jährlichen Wachstum seit 2014 von 19,1% entspricht. Dabei entfielen 96,4 Mio. Euro des EBITDA auf den Geschäftsbereich Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte. Dementsprechend belief sich die EBITDA-Marge dieses Bereichs auf 46,2%.

Diesen profitablen Wachstumskurs beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft fortzuführen. Dabei setzt das Unternehmen auf drei Wachstumstreiber: die hausinterne Entwicklung neuer Produkte, die Ausweitung der internationalen Präsenz sowie weitere Akquisitionen. Dazu zählt der Erwerb des Arzneimittelherstellers und -vermarkters Trommsdorff im Januar 2018, zu dessen Portfolio beispielsweise die bekannten Marken Keltican(R) forte und Tromcardin(R) complex gehören.

