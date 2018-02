Liebe Leser,

chinesische Rohölimporte überstiegen die der USA schon letztes Jahr auf monatlicher Basis. Nun sind die jährlichen Zahlen veröffentlicht worden und es verwundert nicht, dass sie auch im Jahresmittel den Import der USA übersteigen.

Mehr Raffinerien in China

Der erhöhte Import hat mit dem Wandel der chinesischen Energiepolitik zu tun. So will Peking unabhängiger vom Öl werden, produziert in Folge dessen auch weniger. Gleichzeitig wurden die Raffineriekapazitäten ... (Benjamin Fitzgerald)

