Heute meldete Sigfox, weltweit führender Anbieter von IoT-Diensten, die Erweiterung seines Netzwerks um 5 neue Länder auf 45 Mitglieder. Das Netzwerk bedient zurzeit etwa 803 Millionen Kunden und erstreckt sich auf eine Fläche von 3,8 Mio. km2. Mit diesen Neuzugängen kommt Sigfox seinem Ziel, sein Netzwerk bis 2018 auf 60 Länder und Regionen mit 1 Milliarde Kunden auszubauen, einen Schritt näher.

Sigfox ernennt die nachstehenden Betreiber zu exklusiven strategischen Partnern, die für die Bereitstellung des Netzwerks in ihren Territorien sowie die Einrichtung des Sigfox Ökosystems und leistungsfähiger Support-Kanäle für alle Branchen verantwortlich sind:

Asien: Xperanti in Malaysia Amotech in Südkorea

Europa: Heliot in der Schweiz Omnicell IoTnet in Ungarn

Nahost: iWire in den Vereinigten Arabischen Emiraten



Rodolphe Baronnet-Frugès, Executive Vice President Operators von Sigfox, erklärte: "Wir freuen uns sehr, diese 5 neuen Betreiber in der wachsenden Sigfox Familie begrüßen zu dürfen. Wir arbeiten bereits mit ihnen an der Erweiterung der Leistung von LPWAN und Stärkung unseres Ökosystems zusammen. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Festigung unserer stabilen, einzigartigen Position auf dem IoT-Markt. Mit den neuen Partnerschaften kommen wir unserem Ziel näher, ein weltweites Netzwerk zu schaffen, mit dem wir Unternehmen lokal und global über ein umfassendes Netz an Geschäftspartnern unterstützen."

Das zuverlässige, globale Netzwerk von Sigfox bietet energieeffiziente und kostengünstige Verbindungen, mit denen Unternehmen zusätzliche Gewinne durch Optimierung ihrer Performance und Schaffung neuer Geschäftsmodelle erwirtschaften können.

Das im Q1 2018 beginnende nationale Rollout erstreckt sich zunächst auf alle Wohn- und Industriegebiete sowie wichtige Transport-/Kommunikationssysteme. Es erschließt zahlreiche, neue Geschäftsmöglichkeiten für die verschiedensten Industriesektoren von der Lieferkette über das Transport- und Energiemanagement, die Öl- und Gasindustrie, die Lebensmittelbranche, die Landwirtschaft, Pharmazieunternehmen und Anbietern von Telecare-Lösungen. In diesen Bereichen arbeitet Sigfox bereits mit anderen Unternehmen zusammen. Bei der Entwicklung der IoT-Branche werden Betreiber vor Ort eine entscheidende Rolle spielen, um die Einführung an Universitäten und in Start-ups beschleunigen und das Ökosystem von Sigfox bereichern.

Über Sigfox

Sigfox ist der weltweit führende Anbieter von Kommunikationslösungen für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT). Das Unternehmen hat ein globales Netzwerk zur Vernetzung von Milliarden von Geräten mit dem Internet aufgebaut, das so energieeffizient und benutzerfreundlich wie möglich ist. Die einzigartige Herangehensweise an die Kommunikation von Geräten mit der Cloud ist auf die drei größten Hindernisse der globalen IoT-Einführung ausgerichtet: Kosten, Energieverbrauch und globale Skalierbarkeit.

Das Netzwerk ist derzeit in 45 Ländern präsent und soll bis 2018 auf 60 Länder ausgeweitet werden. Sigfox vernetzt Millionen von Geräten und verfügt über ein wachsendes Partner-Ökosystem. Dadurch kann Sigfox andere Unternehmen dazu befähigen, neue Innovationen rund um das IoT zu entwickeln. Das 2010 von Ludovic Le Moan und Christophe Fourtet gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Labège in der Nähe von Toulouse, das auch als Frankreichs "IoT Valley" bezeichnet wird. Darüber hinaus unterhält Sigfox Niederlassungen in Paris, Madrid, München, Boston, San Francisco, Dubai, Singapur, Sao Paulo und Tokio.

