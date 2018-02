TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 02/08/18 -- The common shares of Calaveras Resource Corp (the "Issuer") will be delisted at the market close Friday, February 9th 2018.

Further to the Issuer's announcements on November 7 and November 8, 2017, and subsequent news release January 23rd 2018, the CSE has objected to a transaction proposed by the Issuer.

The CSE has informed the Company that it would object to the transaction for the following reasons:

1. The CSE granted an exemption to the requirement for prior expenditures on the Fame Property based on the Issuer's representations that it intended to pursue the program recommended in the technical report (Recommended Program). The Recommended Program was reviewed by the Exchange and BCSC, and described in the Prospectus. Following its IPO and listing on September 29, 2018, the Issuer elected to undertake a significantly smaller exploration program (the Alternative Program) than the Recommended Program. 2. As indicated in a report on the work completed ("Summary Report"), the Issuer spent $25,000 on the Alternative Program, rather than the budgeted $200,000 on the Recommended Program. 3. Prior to announcing the results of the Alternative Program, and despite recommendations in the Summary Report to spend another $175,000 on 3 identified areas, the Issuer announced 3 options - two being consistent with QP recommendations, the third being to pursue a blockchain technology business.

The Issuer applied to the CSE as, and qualified for listing as a resource issuer. It is the position of the CSE that the Issuer has not adequately pursued the business objectives stated in the prospectus, which is inconsistent with disclosure on which the Exchange's listing approval and the Qualified Expenditures waiver were granted.

The Issuer has now obtained shareholder approval to delist from the CSE and pursue the transaction.

Le retrait des actions ordinaires de Calaveras Resource Corp. (ci-apres l'"emetteur") se fera a la cloture du marche le vendredi 9 fevrier 2018.

A la suite des annonces (en anglais seulement) de l'emetteur, le 7 novembre et le 8 novembre 2017, et du communique subsequent emis le 23 janvier 2018, la CSE s'est opposee a une operation proposee par l'emetteur.

La CSE a informe la societe qu'elle s'opposerait a l'operation pour les raisons suivantes :

1. La CSE a accorde une exemption a l'exigence concernant les depenses anterieures effectuees sur la propriete Fame en fonction des declarations de l'emetteur selon lesquelles il avait l'intention de suivre le programme recommande dans le rapport technique (programme recommande). Le programme recommande a ete examine par la Bourse et la BCSC, et a ete decrit dans le prospectus. Le 29 septembre 2018, apres son introduction en bourse et son PAPE , l'emetteur a decide d'entreprendre un programme de prospection considerablement plus petit (programme rechange) que le programme recommande. 2. Comme indique dans un rapport concernant le travail qui a ete accompli (rapport sommaire), l'emetteur a depense 25 000 $ pour realiser le programme de rechange plutot que de debourser les 200 000 $ prevus dans le programme recommande. 3. Avant d'annoncer les resultats du programme de rechange, et malgre les recommandations du rapport sommaire qui suggerait de depenser la somme additionnelle de 175 000 $ dans trois secteurs cibles, l'emetteur a annonce trois options: deux de ces options etaient conformes avec les recommandations de la personne qualifiee, et la troisieme consistait a envisager une entreprise de technologie en chaine de blocs.

L'emetteur a depose une demande d'inscription a la cote de la CSE a titre d'emetteur dans le secteur des ressources, et y etait admissible. La CSE est d'avis que l'emetteur n'a pas poursuivi les objectifs d'affaires enonces dans le prospectus de maniere adequate, ce qui est incoherent avec la divulgation a l'egard de laquelle l'approbation de l'inscription en bourse et la dispense relative aux depenses admissibles ont ete accordees.

L'emetteur a ainsi obtenu l'approbation des actionnaires pour etre radie de la cote de la CSE et d'aller de l'avant avec l'operation.

Date: Market Close/Cloture du marche Le 9 fevrier/February 2018 Symbol(s)/Symbole(s): CRC

Contacts:

Canadian Securities Exchange (CSE)

Listings

(416) 367-7340

Listings@thecse.com

www.thecse.com