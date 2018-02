Frankfurt (ots/PRNewswire) -



Waterschap Zuiderzeeland nutzt Zonensensoren für die Raumbelegung in Echtzeit



Planon, der weltweit führende Anbieter von Softwarelösungen zur Optimierung des Immobilien- und Facility-Managements, hat heute bekannt gegeben, dass Waterschap Zuiderzeeland ein Pilotprojekt für die Nutzung von Planons IoT-Plattform erfolgreich abgeschlossen hat.



Im Zuge der Renovierung des Firmensitzes installierte Waterschap Zuiderzeeland in den Niederlanden Zonensensoren. Alle buchbaren Besprechungsräume sind nun mit einem Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) ausgestattet, der den aktuellen Zonenstatus (belegt oder frei) mit Planons Software in Echtzeit kommuniziert.



"Durch den Einsatz dieser Technologie können wir die Raumverfügbarkeit besser überwachen. Wenn ein Arbeitsplatz zu dem Zeitpunkt nicht genutzt wird, zu dem er tatsächlich gebucht wurde, wird er automatisch freigegeben, was den MitarbeiterInnen den Zugang zu den Besprechungsräumen erheblich erleichtert", so Janneke Eerens, Umweltmanagerin bei Waterschap Zuiderzeeland.



Die IoT-Plattform ist jedoch nur ein Element des Integrated Workplace Management Systems (IWMS) von Planon. Diese Software unterstützt Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen bei den betrieblichen Abläufen sowie kontinuierliche Innovationen zur Steigerung der Produktivität am Arbeitsplatz und der Mitarbeiterzufriedenheit.



Die Verbesserung der Besprechungsraumbelegung ist nur einer von vielen IoT-Anwendungsfällen. Melden Sie sich für das Webinar von Planon an (https://pages.planonsoftware.com/Webinar-InternetofThings- 2018-theme-DE_3Registration1.html?utm_source=Press-release&utm_medium =Press-release&utm_campaign=Press_Release_Zuiderzeeland), um mehr hierüber zu erfahren, oder lesen Sie die vollständige Fallstudie von Waterschap Zuiderzeeland (https://planonsoftware.com/de/referenzen/fa llstudie-waterschap-zuiderzeeland/?utm_source=Press-release&utm_mediu m=Press-release&utm_campaign=Press_Release_Zuiderzeeland) auf der Website von Planon.



Über Planon



Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist Planon der weltweit führende Anbieter von innovativer Software, die Corporate Real Estate- und Facility Manager durch die Vereinfachung von Geschäftsprozessen und Kostenreduzierungen bei der Optimierung der Workplace-Performance unterstützt. Für FM-Dienstleister bietet Planon eine integrierte Softwareplattform, mit der sie durch hohe Prozessautomatisierung und eine nahtlose Systemintegration die operationelle Effizienz verbessern und den Mehrwert für ihre Kunden erhöhen können.



Planon's Software Lösungen sind vollständig integriert, um durchgängige und zuverlässige Managementinformationen zu liefern. Gartner - das führende und unabhängige Technologie Marktforschungsinstitut - bewertet die Planon Software seit Jahren als internationalen Marktführer. Planon ist zudem nach GEFMA 444 zertifiziert und hat seine umfangreichen Lösungen bereits bei mehr als 2.000 Kunden weltweit integriert. Um mehr über die Planon Software zu erfahren, besuchen Sie bitte planonsoftware.com (http://www.planonsoftware.com/de) oder folgen Sie uns auf Twitter @Planon_DE, @Planon_AT oder @Planon_CH.



