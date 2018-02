Nanjing, China (ots/PRNewswire) - SUMEC HARDWARE&TOOLS CO., LTD gab kürzlich bekannt, dass man am 30. Januar 2018 bei den IF DESIGN AWARDS 2018 in der Kategorie "Garten" mit dem Produktpreis der Fachrichtung ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung wurde von der weltweit ältesten und renommiertesten unabhängigen Design-Organisation, der in Hannover ansässigen IF International Forum Design GmbH, für den G-FORCE XR120 Lithium-Ionen-Heckenschneider verliehen, der mit einem leistungsstarken 120 V Batteriepack betrieben wird.



G-FORCE bietet Produkte der Lithium-Ionen-Serie mit hoher Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit an. "Die G-FORCE XR120-Serie verfügt über zahlreiche neue Features, wie z. B. die adaptive Schneidetechnologie, die dem Endverbraucher hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit bieten", sagte Roland Menken, Geschäftsführer der MEROTEC GmbH. Die G-FORCE XR120 Lithium-Ionen-Serie schließt außerdem einen Robotermäher, einen selbstfahrenden Rasenmäher, einen Rasentrimmer, eine Heckenschere, eine Kettensäge, ein Gebläse und das neu angekündigte handgehaltene 4-in-1-Produkt ein. Alle Produkte der 120 V Batterieplattform sind darauf ausgerichtet, benzinbasierte Produkte zur Vergangenheit zu machen. "Kein Benzin, keine Emissionen, geringe Geräusche und Vibrationen - die kabellose Plattform XR120 wurde für Profis entwickelt, die leistungsstarke und zuverlässige Produkte benötigen", sagte Liu Kai, President von SUMEC Hardware & Tools Co., Ltd.



IF DESIGN AWARDS 2018 wählt jährlich eine 63-köpfige Jury, die sich aus unabhängigen Experten aus aller Welt zusammensetzt. Sie vergeben Auszeichnungen auf der Grundlage der Vermarktbarkeit, der Tragbarkeit, der Manövrierfähigkeit und des Designs eines Produkts. Der diesjährige Nominierungs- und Auswahlprozess war sehr intensiv. Es kamen über 6.400 Einreichungen aus 54 Ländern, die alle auf einen Preis hofften.



Weitere Informationen über die Auszeichnung des G-FORCE XR120 Lithium-Ionen-Heckenschneiders finden Sie in der Rubrik "Design Excellence" des IF WORLD DESIGN GUIDE. Bitte besuchen Sie www.ifworlddesignguide.com



Informationen zu SUMEC HARDWARE&TOOLS CO., LTD



SUMEC wurde 1997 in Nanjing, China, gegründet und ist ein Hersteller von innovativen Elektrowerkzeugen und -geräten für den Innen- und Außenbereich sowie von leistungsfähiger Ausrüstung auf Batterie-, Elektro- und Gas-Plattformen für den globalen Markt. Mit Hauptsitz in China und Abteilungen für F&E und Marketing in Nordamerika, UK, Europa und Australien entwickelt sich SUMEC zum Marktführer bei Leistung, Innovation und Qualität von leistungsfähigen Gartenprodukten und mit der Marke G-FORCE® bietet SUMEC ein komplettes Sortiment an leistungsfähigen Geräten für den Außenbereich an, einschließlich Hochdruckreiniger und Rasenpflegeprodukte. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gforce-tools.com oder www.sumecpower.com



Informationen zum IF DESIGN AWARD



Seit 65 Jahren gilt der IF DESIGN AWARD als Schiedsrichter für Qualität bei außergewöhnlichem Design. Das IF-Label ist weltweit für herausragende Designleistungen bekannt und der IF DESIGN AWARD ist einer der wichtigsten Designpreise der Welt. Einreichungen werden für folgende Disziplinen angenommen: Produkt-, Verpackungs-, Kommunikations- und Servicedesign/UX, Architektur und Innenarchitektur sowie professionelles Konzept. Alle prämierten Einreichungen sind im IF WORLD DESIGN GUIDE, in der IF design App und auf der IF design exhibition Hamburg zu sehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ifworlddesignguide.com



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/639944/SUMEC_IF_design_awards.jpg



OTS: SUMEC HARDWARE&TOOLS CO., LTD newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129542 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129542.rss2



Pressekontakt: Caroline +86-25-58638055