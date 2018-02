Beim Branchentreffen der Autoindustrie versucht VW-Finanzvorstand Witter zu erklären, wieso die Skandale seines Konzerns nicht nur schlecht waren.

Für eine Videobotschaft hat es gerade noch gereicht. Ganz kurzfristig musste VW-Vorstandschef Matthias Müller am Donnerstag seinen Auftritt beim Car-Symposium der Universität Duisburg-Essen absagen, einem der wichtigsten Branchentreffen der Automobilindustrie. Im sei ein noch wichtigerer Termin dazwischen gekommen: "wichtige Aufsichtsratstermine", begründete ein Konzernsprecher den Rückzug. Veranstaltet wird das Symposion vom Automobilprofessor Ferdinand Dudenhöffer. Dieser hatte noch eine weitergehende Begründung für die unerwartete Absage Müllers bekommen. Der VW-Chef sei an diesem Donnerstag zu einem Treffen nach Salzburg gereist. Müller komme dort mit seinen wichtigsten Gesellschaftern zusammen, mit Vertretern der Familien Porsche und Piëch, sagte Dudenhöffer.

Thema der Runde dort seien die Ende Januar bekannt gewordenen Abgastests an Affen, die Volkswagen zusammen mit Daimler und BMW in den USA finanziert hatte. Aber die Absage aus Wolfsburg war er nicht sonderlich begeistert. Schließlich wäre Müller der wichtigste Gast auf seiner Veranstaltung gewesen. Kein anderer Vorstandsvorsitzender eines großen Automobilherstellers hatte sich in diesem Jahr für das Bochumer Branchentreffen angemeldet.

Müller entschuldigte sich per Video vor dem Publikum dafür, dass er stattdessen Finanzvorstand Frank Witter als Vertreter zum Vortrag auf das Car-Symposium geschickt hatte. "Es gibt immer noch eine höhere Gewalt", sagte er über seinen plötzlichen Rückzug. Bei einem der nächsten Bochumer Branchentreffen wolle er allerdings auf jeden Fall dabei sein.

Witter war klar, dass er als Müllers Vertreter ...

