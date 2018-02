Halle (ots) - Musk muss bei Tesla den Schritt von der Manufaktur für Kleinserien zum Massenhersteller für das Model 3 machen. Selbst mit den erfahrenen Produktionsexperten aus Deutschland, die er inzwischen angeheuert hat, ist das nicht in ein paar Wochen zu schaffen. Musk ist nicht der Typ, der sich für Details interessiert. Tesla wird auf absehbare Zeit weiter riesige Summen Geld verbrennen. Das positive Image wird weiter leiden. Gut möglich, dass Rivalen wie BMW und Audi in drei, vier Jahren Tesla mit eigenen verdrängen. Mal sehen, welcher Gag Elon Musk dann einfällt.



