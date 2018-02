Höchste Preissumme der Geschichte des Turniers und des Jiu-Jitsus

Die UAE Jiu-Jitsu Federation (UAEJJF, Jiu-Jitsu-Verband der VAE) hat bekanntgegeben, dass die 10. Ausgabe der Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship (Abu-Dhabi-Weltmeisterschaft im professionellen Jiu-Jitsu) das größte Event auf dem weltweiten Jiu-Jitsu-Kalender am 16. April stattfinden wird. Diese Mitteilung wurde über eine erweiterte Pressemitteilung bekannt, die von der UAEJJF im Ritz-Carlton Abu Dhabi organisiert wurde und auf der es um den Zeitplan für die Veranstaltungen für 2018 ging.

Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship 2018 press conference (Photo: AETOSWire)

Als Organisator der Meisterschaft hat die UAEJJF bekanntgegeben, dass die in dieser Saison stattfindende Ausgabe einzigartig sein wird, denn diesmal werden zehn Jahre Exzellenz sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene gefeiert. Der Verband gab außerdem eine beispiellose Beteiligung lokaler, regionaler und internationaler Akteure bekannt. 13 Tage lang werden bei der Meisterschaft in der Mubadala-Arena in Abu Dhabi die berühmtesten Namen des Jiu-Jitsus zusammenkommen.

Die Meisterschaft wird mit dem Abu Dhabi World Jiu-Jitsu Festival beginnen, das vom 16. bis zum 21. April läuft. Es ist folgenden Kategorien gewidmet: Junioren, Teenager (10 bis 17 Jahre), Parajiu-jitsu, Weißgurte Erwachsene und Meister aller Gurte. Die Abu Dhabi World Youth Jiu-Jitsu Championship wird vom 22. bis 23. April stattfinden. Die Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship wird dann vom 24. bis zum 28. stattfinden und endet am 28. April mit der Endrunde der Schwarzen und Braunen Gurte und den "King-of-the-Mat"-Wettbewerben, bei denen die Sieger der letzten neun Ausgaben zusammen mit dem diesjährigen Sieger um den Titel kämpfen werden.

Geldpreis

Während der Konferenz haben Funktionäre der UAEJJF bekanntgegeben, dass der Gesamtwert der Geldpreise auf mehr als 1,87 Millionen USD geschätzt wird. Davon wird ein Teil wie folgt auf die Sieger verteilt:

Erwachsene Schwarzgurtträger (Männer)

Die Gewinner des ersten, zweiten bzw. dritten Preises erhalten jeweils 15.000, 8.000 und 5.000 USD.

Erwachsene Schwarz-/Braungurtträgerinnen (Frauen)

Die Gewinnerin des ersten Platzes erhält ein Preisgeld von 10.000 USD. Die Gewinnerin des zweiten Platzes erhält 5.000 USD, die Gewinnerin des dritten Platzes erhält 3.000 USD.

Der Verband hat außerdem neue Preise für die ersten drei Sieger in den Kategorien Jugend und Meister in die Meisterschaft aufgenommen.

Um sich anzumelden, besuchen Sie bitte folgende Website: https://events.uaejjf.org/event/89

