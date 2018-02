240 Arbeitsplätz sollen im Boschwerk in Bremen-Huchting wegfallen. Damit würde die Belegschaft mehr als halbiert.

Der Autozulieferer Bosch will bei seinem Werk in Bremen-Huchting einen Großteil der Stellen streichen. Bis 2020 würden 240 Arbeitsplätze im Bosch Automotive Steering-Werk wegfallen, erklärte eine Firmensprecherin am Donnerstagabend. Die bisherige Produktion werde nach Ungarn und Frankreich verlagert, hatte die Zeitung ...

