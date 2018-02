NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im Handelsverlauf einen Teil ihrer zu Beginn erlittenen Verluste ausgleichen können. Marktteilnehmer verwiesen auf die Entwicklung am Aktienmarkt, wo die Kurse zuletzt kräftig unter Druck gerieten.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 24/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,13 Prozent. Fünfjährige Papiere fielen um 1/32 Punkte auf 99 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,57 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere verloren 7/32 Punkte auf 99 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,85 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 13/32 Punkte auf 92 18/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 3,14 Prozent./he

