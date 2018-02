Mainz (ots) - Was ist nur los mit der SPD? Wer sich an der Basis umhört, trifft auf Gemurre, Unzufriedenheit, teils Wut. Die "einfachen" Parteimitglieder sind fassungslos über das, was sich derzeit in Berlin abspielt. "Doppelter Wortbruch" ist noch das Harmloseste, was man am Telefon hört. Das Problem hat einen Namen: Martin Schulz. Nach allem, was man aus Verhandlungskreisen hört, muss der Mann aus Würselen einen dramatischen Autoritätsverlust erlitten haben. Nicht Schulz gab den Takt vor, es waren Nahles, Scholz und Co. Selbst die Kanzlerin, so wird kolportiert, nehme den Bald-Nicht-Mehr-SPD-Vorsitzenden nicht mehr ernst. Dabei stoßen sich die Genossen nicht unbedingt an den Verhandlungsergebnissen. Für viele geht es schlicht um Glaubwürdigkeit. Da wird der Hoffnungsträger mit 100 Prozent der Stimmen zum Parteichef gewählt, kündigt an, nicht in ein Kabinett Merkel zu gehen und auf keinen Fall die große Koalition anzustreben. Und die Partei zu erneuern. Alles Makulatur, jetzt winkt das Außenministerium. Aus Sicht der Sozialdemokraten hat sich da in der Nacht zum Mittwoch, ausgerechnet im Konrad-Adenauer-Haus, ein mittleres Erdbeben ereignet. Profiteurin dürfte Andrea Nahles sein. Indem sie Fraktion und dann auch Partei in einer Hand behält, dürfte sie erste Anwärterin auf die nächste Kanzlerkandidatur sein. Diese Chance wird sich die Frau aus der Eifel kaum nehmen lassen. Das Bild, das die SPD derzeit abgibt, ist nicht gut für die Demokratie.



OTS: Allgemeine Zeitung Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65597 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65597.rss2



Pressekontakt: Allgemeine Zeitung Mainz Werner Wenzel Leiter Newspool Telefon: 06131/485980 online@vrm.de