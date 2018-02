Unternehmenslösung führt ein Vollbackup mit 2 PB bei 432 TB/h in einem System durch

ExaGrid, ein führender Anbieter von hyperkonvergenten Sekundärspeichern für Backups, kündete heute EX63000E an, seine größte, leistungsstärkste Appliance im Sortiment der Backup-Speicher mit Deduplizierung.

Die EX63000E Appliance bietet 58 mehr Kapazität als ihr Vorgänger und ermöglicht somit ein Vollbackup mit 63 TB. Dank der Leistungsfähigkeit der Scale-out-Technologie von ExaGrid können bis zu zweiunddreißig (32) EX63000E Appliances [eine Steigerung gegenüber zuvor fünfundzwanzig (25) kombinierten Appliances] zu einem einzigen Scale-out-System zusammengefasst werden. Damit ist ein Vollbackup von 2 PB möglich, ein Anstieg um 100 gegenüber der vorherigen Kapazität von 1 PB. EX63000E hat eine maximale Ingest-Rate von 13,5 TB/h pro Appliance. Wenn zweiunddreißig (32) EX63000E zu einem System kombiniert werden, beträgt die maximale Ingest-Rate folglich 432 TB/h.

Das Dell EMC DD9800 bietet eine maximale Kapazität für Vollbackups von 1 PB bei 68 TB/h mit DD Boost. Um ein Vollbackup mit 2 PB durchzuführen, wären zwei eigenständige Data Domain-Systeme erforderlich. Dabei könnte jedoch nur eine kombinierte Ingest-Rate von 136 TB/h erreicht werden, also nur ein Drittel der Leistung des ExaGrid-Systems. Im Vergleich zu Data Domain kann ExaGrid auf das Zweifache der Vollbackupkapazität skaliert werden. Dabei ist das Dreifache der Ingest-Rate und mit der einzigartigen Landing Zone von ExaGrid mehr als das Zwanzigfache der Wiederherstellungsleistung möglich.

"Die Einführung der EX63000E mit der Skalierbarkeit auf 2 PB in einem einzigen System ist eine bahnbrechende Entwicklung", erläuterte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Unternehmensweite IT-Rechenzentren können kaum mit dem exponentiellen Datenwachstum Schritt halten. Mit unserem neusten System erhalten sie die doppelte Leistungskapazität im Vergleich zu seinem Vorgänger und im Vergleich zu unseren größten Mitbewerbern. Wir entwickeln und vermarkten die Produkte, die IT-Kunden wirklich benötigen, und sind daher zu Recht stolz auf unsere Kundennähe.

Viele Backupsysteme erweitern ein Scale-up-Primärspeichersystem einfach durch Inline-Datendeduplizierung. Die erste Generation der Inline-/Scale-up-Appliances sichert zwar Backup-Storage, scheitert jedoch auf jeder anderen Ebene, einschließlich Ingest, Wiederherstellung und Skalierbarkeit. Die Alternative mit Daten-Deduplizierung in der Backup-Software belegt noch mehr Speicherplatz und ist deutlich langsamer als die erste Generation der Inline-/Scale-up-Appliances. Nur ExaGrid bietet eine extreme Effizienz beim Backup-Storage, ermöglicht hohe Skalierbarkeit und meistert all die rechnerseitigen Herausforderungen der Daten-Deduplizierung. Diese Lösung führt zu den schnellsten Backups und auch schnellsten Wiederherstellungen."

Alle anderen Lösungen seien es dedizierte Appliances oder Deduplizierung in der Backup-Software sorgen für extrem langsame Backups, indem sie eine ohnehin langsame Deduplizierung der Daten während des Backup-Zeitfensters versuchen. Außerdem speichern sie nur deduplizierte Daten, was eine Data-Rehydration für jede Abfrage erfordert und somit Wiederherstellungen um Stunden oder gar Tage verzögert. Im Gegensatz dazu setzt ExaGrid eine Kombination aus Zone Level Deduplication, einer einzigartigen Landing Zone, Adaptive Deduplication und Scale-out Architecture ein, um nicht nur eine möglichst geringe Menge an deduplizierten Daten zu speichern, sondern eine Backup-/Restore-Perfomance und Skalierbarkeit zu bieten, die in der Branche ihresgleichen sucht.

Die Lösung von ExaGrid ist drei Mal schneller in der Erfassung und mehr als 20 Mal schneller bei Wiederherstellungen und VM-Boots als ihr größter Mitbewerber. Da jede ExaGrid Appliance, die in ein bestehendes System integriert wird, zusätzliche Rechnerleistung bietet, behält das Backup-Zeitfenster selbst bei zunehmendem Datenvolumen seine vorgegebene Länge. ExaGrid bietet nicht nur die schnellsten Sicherungen und Wiederherstellungen, sondern schafft umfassende Upgrades und veraltete Produkte ab.

Aufgrund seiner einzigartigen Landing Zone und Scale-out-Architektur ist ExaGrid die einzige Backup-Storage-Lösung für Veeam, die eine langfristige deduplizierte Datenhaltung ermöglicht und das Versprechen von Veeam erfüllt, VM-Boots in wenigen Sekunden bzw. Minuten durchzuführen.

Im Vergleich zu Dell EMC Data Domain, HP StoreOnce, Veritas Backup Appliance for NetBackup, Commvault-Deduplizierung auf Festplatte, Commvault Backup Appliances und zahlreiche andere Festplatten-Backuplösungen führt ExaGrid zu geringeren Anschaffungs- und Betriebskosten und optimierte Leistung sowie Skalierbarkeit.

ExaGrid veröffentlichte über 350 Kunden-Erfolgsgeschichten und Unternehmensreferenzen, mehr als alle anderen Anbieter in diesem Sektor zusammen. Dazu zählt ein zweiseitiger Bericht über die Zufriedenheit von Kunden mit der einzigartigen Architektur, den hoch differenzierten Produkten und der unübertroffenen Kundenbetreuung von ExaGrid. Kunden erklärten das Produkt wiederholt nicht nur zum besten seiner Art, sondern lobten ebenso einhellig seine Einfachheit. "Dies ist ein deutlicher Beweis für die hohe Zufriedenheit der ExaGrid-Kunden mit unserem Architekturkonzept, unserem Produkt und unserer Kundenbetreuung", erklärte Andrews.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet hyperkonvergente Sekundärspeicher für Backups mit Datendeduplizierung, eine einzigartige Landing Zone und Scale-out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Sicherungen, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Die Scale-out-Architektur umfasst vollumfängliche Appliances in einem Scale-out-System und sorgt für ein Backup-Fenster mit vorgegebener Länge bei zunehmendem Datenvolumen, sodass umfangreiche Upgrades nicht erforderlich sind. Besuchen Sie uns auf www.exagrid.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn. Erfahren Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen ExaGrid-Erfahrungen berichten und warum sie den Zeitaufwand für Backups inzwischen erheblich senken konnten.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

