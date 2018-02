Der Dax beendete seinen Handel am Donnerstag bei 12.260 und somit 330 Punkte unter dem Schlusskurs 12.590 vom Mittwoch. Das Tief lag bei 12.187, das Hoch wurde bei 12.541 eingebucht. Dax eröffnete am Donnerstag mit 84 Punkten Gap down, nachdem er am Tag zuvor mit 86 Punkten Gap up eröffnete. Die Volatilität zieht weiter an und verbrennt Milliarden, die in den inversen Vola Papieren geparkt sind. Um ...

