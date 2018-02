Dies eine Schlagzeile, die wir in der Diskussion um NoBillag schon lange hofften zu lesen und auf die wir wahrscheinlich vergebens warten. Die SRG-Führung wird keinen Plan B vorlegen, sie setzt alles auf eine Karte. Diesmal mit grosser Wahrscheinlichkeit nochmals mit Erfolg, zum Preis, dass die nächste Initiative zur Beschränkung der SRG-Mittel wohl umso mehr Anhänger finden wird.

Die Führung der SRG von Jean-Michel Cina bis Gilles Marchand bekräftigen weiterhin, keinen Plan B zu haben. Gilles Marchand erläutert in einem Brief an die SRG-Belegschaft, die anstehende Reform ("Plan R") soll auf dem Willen basieren, "weiterhin nur gutes Programm zu bieten, mit einzigartigen, breit gefächerten und verlässlichen Inhalten." Nichts von Beschränkung im Programm, Redimensionieerung, Fokussierung auf Informationsprogramme, sondern ein mutiges "weiter so".

Deshalb hier als kleine Inspiration ein möglicher Plan B:

Keine Werbegelder mehr. Die SRG gibt ihr "sowohl als auch" bei der Finanzierung auf: Gebührengelder ohne Werbung. Somit entfällt die Konkurrenzierung der Privaten im Werbemarkt durch eine gebührenfinanzierte Monopolistin. Keine Abgaben von Unternehmen mehr. Die SRG wird nicht mehr über eine doppelte Mediensteuer (1), erhoben bei Privatpersonen und Unternehmen, finanziert. Die Abgaben von Unternehmen entfallen ersatzlos. Fokussierung auf ein viersprachiges Service Public Informationsangebot. Umfassende Sport und Unterhaltungsinhalte werden den Privatanbietern überlassen oder in einem eigenen Bezahlbereich angeboten. Alle Fremdfinanzierungen der SRG an Dritte werden eingestellt. Dies betrifft zum Beispiel die Filmförderung, die schon durch das Bundeamt für Kultur angeboten wird. Keine Gebührengelder mehr an private Anbieter. Die heutige Praxis hat zu einer teilweise vollständigen Abhängigkeit der privaten Anbieter von den Gebührengeldern geführt, mit der Begründung eines lokalen Service Publics. Das ist aber Aufgabe der SRG. Private können ebenso Service Public Aufgaben übernehmen, solange sich diese eigenstänig finanzieren lassen. Im Gegenzug werden sie von der Konkurrenz der SRG im Werbemarkt befreit und bei Sport- und Unterhaltungsangeboten stark entlastet.

