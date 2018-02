Auch 2017 änderte sich nichts an der überragenden Dominanz der Bio-Bananen am gesamten Obstsortiment aus ökologischer Erzeugung. Fast die Hälfte der Einkaufsmenge an Bio-Obst kam 2017 auf Bio-Bananen, so die AMI-Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels. Bildquelle: Shutterstock.com Zum Shop: AMI-Markt Chart. Quelle und Copyright: AMI-informiert.de (AMI, 08.02.2018)

