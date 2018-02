Chiquita Brands International legte am Montag die Rechtsstreitigkeiten bei, in denen es um die Behauptung ging, das Unternehmen sei für den Tot von fünf Missionaren und einem Geologen aus Alabama vor Jahrzehnten, während des blutigen Bürgerkrieges in Kolumbien verantwortlich. Beide Seiten gaben bekannt, sie haben eine vertrauliche Streitbeilegung erreicht, berichtet Palm Beach...

