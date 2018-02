Twitter und Snap überraschen mit guten Zahlen. Ist das nun ein neues Lebenszeichen oder nur ein letztes Aufbäumen?

Es war die Woche der Kellerkinder an der Wall Street. Erst meldete am Dienstag der schon fast abgeschriebene Foto-App-Anbieter Snap weit besser als erwartete Zahlen, was den Kurs der Aktie nachbörslich um gut 50 Prozent nach oben katapultierte. Am Donnerstag zeigte dann auch Twitter erste Lebenszeichen nach endlosen Quartalen des Trübsals.

Der Umsatztrend des Kurznachrichtendienstes zeigte im Quartal wieder nach oben und lag mit 732 Millionen Dollar deutlich besser als Analysten erwartet hatten. Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte gab es einen echten Quartalsgewinn, ohne die bei Start-ups aus Silicon Valley üblichen "Bereinigungen", bei denen gerne wichtig Kostenblöcke ausgespart werden.

Diese "Non-GAAP"-Zahlen sehen optisch besser aus. Doch selbst nach diesen sehr harten Buchführungsrichtlinien, denen auch die Berichte an die Börsenaufsicht unterliegen, sah Twitter 91 Millionen Dollar Nettogewinn.

Die Zahlen quittierte die Börse mit einem Kursaufschlag von 25 Prozent im frühen Handel. Am Ende des verlustreichen Börsen-Donnerstags, bei dem der Dow-Jones 1000 Punkte verlor, blieben noch 12,5 Prozent Plus übrig.

Die ...

