Nach dem erneuten Kursrutsch an der Wall Street reagieren die Märkte in Fernost nervös. Die deutlichsten Abschläge gibt es in China.

Die Börse in Tokio reagierte auf den erneuten Kursrutsch an der Wall Street geradezu sprichwörtlich: Wie gewonnen, so zerronnen. Bereits gleich nach Handelsbeginn machten die Anleger die Kursgewinne der vergangenen zwei Tage wieder wett. Der Nikkei-225 Aktienpreisdurchschnitt sackte bis zur japanischen Mittagspause um 705,10 Yen auf 21.185,76 Punkte ab. Dies entspricht einem Minus von 3,2 Prozent.

"Die Korrekturphase bei Aktien könnte den ganzen Februar und möglicherweise bis in den März anhalten", sagte Aktienstratege Masahiro Ichikawa von Sumitomo Mitsui Asset Management in Tokio.

Die Verluste waren am Freitag ungleich verteilt. Viele internationale ...

