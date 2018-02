Die Panasonic Corporation verkündete den erfolgreichen Abschluss ihres Projekts "100 Thousand Solar Lanterns", das in den letzten fünf Jahren mithilfe von 131 gemeinnützigen und anderen Organisationen in 30 Ländern Licht in Gemeinden gebracht hat, die nicht an das Stromnetz angeschlossen sind. Seit dem Projektbeginn im Februar 2013 wurden insgesamt 102.716 Solarlampen gespendet, darunter die 5.004 Lampen, die heute zum Ablauf des Projekts an Indonesien übergeben wurden.

Das Projekt war Bestandteil der Corporate Social Responsibility-(CSR)-Initiativen von Panasonic, die die Technologien und Produkte des Unternehmens in Verbindung mit dessen Managementphilosophie seit der Gründung 1918 nutzen, die lautet, mit den Geschäftsaktivitäten zu Fortschritt und Entwicklung der Gesellschaft und zum Wohlstand der Menschen beizutragen.

In Schwellen- und Entwicklungsländern leben geschätzt etwa 1,1 Milliarden Menschen ohne Stromversorgung. Das Panasonic-Projekt begann mit dem Ziel, soziale Probleme lösen zu helfen, die unter anderem im Mangel an Licht in den Bereichen Medizin, Bildung und Wirtschaft begründet liegen. Panasonic hatte sich vorgenommen, bis zur Hundertjahrfeier 2018 insgesamt 100.000 Solarlampen zu spenden.

Die Lampen von Panasonic, die den Gemeinden in Zusammenarbeit mit gemeinnützigen, Nicht-Regierungs- und anderen internationalen Organisationen überbracht wurden, helfen dabei, Probleme zu lindern und die Situation in Bereichen wie Bildung, Gesundheit und Medizin sowie Frauenrechte zu verbessern. Die Solarlampen tragen darüber hinaus zum Erreichen der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) bei, die von den Vereinten Nationen gesetzt wurden, um globale Anstrengungen zur Bekämpfung der Armut, Erhaltung der Erde und Sicherung des Wohlstands zu initiieren.

Nach dem Abschluss des "100 Thousand Solar Lanterns"-Projekts führt Panasonic ihre Bemühungen, Menschen in Regionen ohne Elektrizität mehr Licht zu verschaffen, nun in einem neuen Rahmen fort. In Japan nahmen Panasonic-Mitarbeiter über ihr Mitarbeitersozialprogramm am Projekt teil. Um die Aktion über das Unternehmen hinaus zu tragen, wird Panasonic im April dieses Jahres zusätzlich eine Crowdfunding-Kampagne starten, um jedem, der den Geist dieser Bewegung teilt, zu ermöglichen, sich durch die Gabe einer kleinen Summe daran zu beteiligen.

Fr. Rika Fukuda, General Manager des Bereichs CSR Citizenship Group of Panasonic, wo das Projekt angesiedelt war, meinte: "Wir freuen uns sehr, das Ziel 100.000 erreicht zu haben. Als globaler Unternehmensbürger stellen wir uns weiterhin der Verpflichtung, Menschen, die ohne Strom leben, dabei zu helfen, Probleme zu lösen und damit eine inklusive Gesellschaft aufzubauen, in der jeder das Leben genießen und diese Freude mit anderen teilen kann." Das Unternehmen wird weiterhin durch dem Unternehmen nahestehende Aktivitäten zum Erreichen der SDGs beitragen, fügte sie hinzu.

Zusammenfassung der Aktivitäten

Wichtige Ergebnisse des Projekts, das einen Beitrag zu den SDGs der Vereinten Nationen leistet

1. "Bezahlbare und saubere Energie"

- Verringerung der Nutzung von Petroleumlampen um 37,7 (Myanmar)

2. "Guter Gesundheitszustand und Wohlbefinden"

- 2.434 Kinder kamen in durch Lampen gut ausgeleuchteten Räumen zur Welt (Myanmar)

3. "Hochwertige Bildung"

- 100 Erfolgsquote bei Schulprüfungen für die Zulassung zur nächsthöheren Schulstufe (Myanmar)

4. "Gleichberechtigung der Geschlechter"

- Rund 40 höheres Einkommen durch bessere Möglichkeiten für Frauen wie etwa Nachtarbeit (Indien)

5. "Keine Armut"

- Senkung der monatlichen Brennstoffkosten für Petroleumlampen um 50 (Kambodscha)

Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs)

Die Ziele für nachhaltige Entwicklung sind eine Reihe von Zielen, die sich Länder im Rahmen eines besonderen UN-Gipfeltreffens im September 2015 für den Zeitraum zwischen 2016 und 2030 gesteckt haben. Die SDGs bestehen aus 17 Oberzielen und 169 Unterzielen, die auf die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet sind, bei der nach dem Willen der UN niemand zurückgelassen werden soll. Die SDGs sind universell und erfordern die gemeinsame Anstrengung aller Nationen, ob Entwicklungsland oder Industrienation.

