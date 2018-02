BERLIN (dpa-AFX) - Die Zeitung "Die Welt" zu Martin Schulz und der SPD:

"Wer Martin Schulz an seinen Worten misst, der muss verzweifeln. Oder vor Empörung beben, wenn er Sozialdemokrat ist. Und selbst wer kühlen Blutes bleibt, kann über die Rücksichtslosigkeit nur staunen, die Schulz gegenüber der eigenen Partei an den Tag legt. Mit guten Gründen lässt sich sogar behaupten: Noch nie gab es einen SPD-Vorsitzenden, der die eigene Partei so gering schätzte und das Amt August Bebels und Willy Brandts derart schamlos für seine eigenen Belange ausnutzte wie der Mann aus Würselen. Von Schulz als Chef der SPD bleibt nicht mehr als seine tönende Hohlheit und der Scherbenhaufen, den er der Partei hinterlässt."/ra/DP/nas

AXC0011 2018-02-09/05:35