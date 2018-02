FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Großen Koalition:

"Hätte man die Sache nicht besser platzen lassen sollen in der kühnen Hoffnung, dass der SPD die Alleinkriegsschuld zugewiesen würde - und es nach einer Neuwahl für ein schwarz-grünes Bündnis reichte? Denn eine Koalition mit der SPD wäre, selbst wenn sie eine Mehrheit hätte, nach so einer Explosion für lange Zeit ausgeschlossen. Und eine Minderheitsregierung war schon zuvor für Merkel und den Bundespräsidenten keine Option. Ein Kanzler wie Schröder hätte in so einer Lage vielleicht alles auf eine Karte gesetzt. Er hat damals alles verloren. Merkel aber ist keine Spielerin. Das Amt in der Hand ist ihr lieber als der Nachfolger auf dem Dach. Das gilt freilich auch für den größten Teil der CDU. Und niemand, das war schon 2005 so, scheut das Risiko mehr als ihre parteiinternen Kritiker."/ra/DP/nas

AXC0012 2018-02-09/05:35