LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die "Rheinpfalz" zu den Olympischen Spielen:

"Olympische Spiele sind ein Mythos in seiner ganzen Doppeldeutigkeit - hier hoher symbolischer Wert, dort Lüge. In diesem Zwiespalt stecken alle fest: die Sportler, die, gedopt und ungedopt, gegeneinander antreten und sich dieser Wettbewerbsverzerrung nahezu widerspruchslos stellen. Die Sponsoren, die Doping dulden, vielleicht sogar erwarten, sich aber vertraglich absichern, sollte sich ein Athlet erwischen lassen. Die Medien, die mit jedem Startschuss letztlich den Emotionen erliegen und so begeistert berichten, als sei alles in Ordnung."/ra/DP/nas

