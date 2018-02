Der weltweite Umsatz mit Produktverpackungen im Pharmabereich wird von 78 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 auf 153 Milliarden im Jahr 2025 steigen. So sehen es jedenfalls die Marktforscher bei Grand View Research Inc. aus San Francisco. Mit dem erhöhten Bedarf kommen jedoch neue Herausforderungen und verschärfte gesetzliche Auflagen hinzu. Verpackungen für pharmazeutische Produkte gehen weit über Design und Haptik einer Flasche oder eines Kartons hinaus. Sie obliegen der Erwartung, dass ein Etikett alle notwendigen Informationen für die Sicherheit eines Produkts enthält und die Angaben mit dem Inhalt übereinstimmen. Arzneimittel müssen den strengsten gesetzlichen Vorschriften entsprechen und klare Richtlinien für sicheren Konsum, Inhaltsstoffe und Nebenwirkungen aufweisen, bevor sie massenhaft reproduziert und an Gesundheitsorganisationen und Verbraucher verteilt werden. Gleichzeitig sind Hersteller allerdings in der Situation, die Betriebskosten in der Produktion gering zu halten. Die Folge: Pharmahersteller stehen unter Druck, ihre Fabriken für eine Zukunft mit strengen gesetzlichen Auflagen und Anforderungen auszustatten. Technologien rund um Machine Vision und OCR können genau hier helfen, vorgegebene Standards einzuhalten und gleichzeitig Kosten in der Qualitätssicherung zu reduzieren.

Vom sehenden zum lesenden Roboter

Machine Vision bedeutet die Fähigkeit des "Sehens" von Computern. Im Produktionsbetrieb werden Machine-Vision-Systeme seit langer Zeit eingesetzt, um Fertigungsprozesse zu beschleunigen und gleichzeitig eine hohe Verpackungsqualität beizubehalten. Das funktioniert, indem moderne Bildverarbeitungssysteme visuell erfasste Informationen auswerten. Die Verbindung einer Industriekamera mit einem Prozessor simuliert die Funktion der visuellen Kontrolle eines Mitarbeiters. Mit der Implementierung von OCR in diese Systeme kann diese Fähigkeit noch erweitert und auch der eigentliche Inhalt von Texten ausgewertet werden - der Roboter kann die Inhalte "lesen", also die Richtigkeit der Inhalte überprüfen und entsprechend reagieren. So wird unter anderem sichergestellt, dass das richtige Ablaufdatum auf der Verpackung steht, ...

