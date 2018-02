Zürich - Die Pauschalbesteuerung soll reiche Ausländer anlocken - zum Beispiel den russischen Oligarchen Roman Abramowitsch. Beschenkt man damit jene, die es gar nicht nötig haben? Oder sind wir auf solche Einnahmen angewiesen? Und: Eine neue Steuerreform muss her. Aber was soll drinstehen? Jonas Projer diskutiert mit seinen Gästen in der «Arena».

Die meisten Kantone werben mit Steuerprivilegien um wohlhabende Ausländer: mit der sogenannten Pauschalbesteuerung. Sind diese Steuerprivilegien unfair? Oder sind die Kantone schlicht auf Geld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...