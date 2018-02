Neueste Runde konsolidiert Hyperwachstum im vierten Jahr in Folge und festigt so die De-facto-Führungsposition des Unternehmens in Enterprise Contract Management



Bellevue, Washington (ots/PRNewswire) - Icertis, der führende Anbieter von Enterprise Contract Management (https://www.icertis.com/contract-management-software/) in der Cloud, verkündete heute 50 Millionen US-Dollar in der Serie-D-Finanzierungsrunde unter der Führung von Meritech Capital Partners mit Beteiligung von PSP Growth und Cross Creek Advisors. Alle bisherigen Investoren - B Capital Group, Ignition Partners, Greycroft und Eight Roads Ventures - investierten auch in dieser Runde. Somit bringt diese Runde Icertis eine Gesamtfinanzierung von 96 Millionen US-Dollar ein und folgt auf ein weiteres Rekordjahr des Unternehmens.



Seit seiner Serie-C-Finanzierungsrunde im März letzten Jahres hat Icertis die De-facto-Führungsposition des Unternehmens in Enterprise Contract Management gefestigt, indem es neue Spitzenkunden wie BASF ( https://www.icertis.com/news/basf-selects-icertis-contract-management -software/), Kansas City Southern, Lufthansa AirPlus (https://www.ice rtis.com/news/news-lufthansa-airplus-selects-icertis-contract-managem ent/), Sanofi (https://www.icertis.com/news/icertis-selected-by-sanof i-to-digitally-transform-its-contracting-foundation/) und Wipro (http s://www.icertis.com/news/wipro-selects-icertis-to-streamline-contract ing-across-the-enterprise/) an Land gezogen und seine Beziehung mit bestehenden Kunden wie 3M, AbbVie, Airtel, Daimler und Microsoft ausgeweitet hat. Darüber hinaus hat das Unternehmen 2017 seine Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, fünf neue Niederlassungen weltweit eröffnet, wurde von Forrester (https://www.i certis.com/news/icertis-named-leader-scores-5-5-product-strategy-cust omer-references-recent-contract-lifecycle-management-analyst-report/) als ein Führungsunternehmen in der Kategorie Contract Management anerkannt und vom Seattle Business Magazine als erstklassiger Arbeitgeber im Staat Washington gewürdigt.



"Wir bei Meritech suchen nach Unternehmen mit starken, wertgetriebenen Management-Teams und wegweisender Technologie, die Kategorien verwandeln", erklärte Paul Madera, Mitgründer und Geschäftsführer von Meritech Capital Partners. "Icertis hat eine enorme weltweite Präsenz in der Kategorie Contract Lifecycle Management erreicht und kann mit ikonischen Markennamen aufwarten. Außerdem überzeugt es durch seine unglaubliche Kapitaleffizienz. Wir denken, dass Icertis eine enorme Chance hat, zum nächsten großen globalen Technologieunternehmen zu werden."



"Unternehmen haben mittlerweile erkannt, dass sie ihr wahres wirtschaftliches Potenzial nur erreichen können, wenn sie ihr kaufmännisches Fundament mit einer unternehmensweiten Contract-Management-Plattform transformieren", sagte Samir Bodas, Mitgründer und Geschäftsführer von Icertis. "An diesem aufregenden Punkt auf unserem Weg freuen wir uns sehr, dass Meritech Capital Partners, PSP Growth und Cross Creek Advisors zur Iceris-Familie dazustoßen, während wir unsere Mission verwirklichen, zur wichtigsten Contract-Management-Plattform der Welt zu werden."



"Das Geschäftstempo hat sich in den letzten Jahren rasant erhöht, während die Notwendigkeit zum effektiven Managen von Risiken und Compliance zu einer strategischen Priorität für erfolgreiche Unternehmen geworden ist", erläuterte Penny Pritzker, Gründer und Vorsitzender von PSP Partners sowie ehemaliger US-Handelsminister. "Verträge sind die Grundlage dieser kaufmännischen Aktivitäten und Icertis bietet eine Plattform, die die Art und Weise, wie globale Unternehmen diese kritischen Assets verwalten, von Grund auf verändert. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Icertis zu einem Zeitpunkt, da das Unternehmen weiter wächst und floriert."



Dank der neuen Finanzmittel wird Icertis mehr und schneller in die Kompetenzen Risikomanagement, Compliance und Ertragsoptimierung der Icertis Contract Management (ICM) Plattform, angetrieben von künstlicher Intelligenz, investieren. Dies wird es Kunden ermöglichen, ihre Schnelligkeit und Agilität in Bezug auf Verträge weiter zu steigern, Rechte und Verpflichtungen proaktiv zu managen sowie kaufmännische Erkenntnisse und Informationen zu gewinnen. Darüber hinaus wird Icertis die geografische Präsenz des Unternehmens in Nordamerika, EMEA und im Asien-Pazifik-Raum ausbauen und opportunistisch wegweisende Technologien erwerben, die Lösungen für aufkommende Bedürfnisse bieten.



Laut Branchenanalysten zählt Contract Lifecycle Management (CLM) zu den am schnellsten wachsenden aller Unternehmenssoftware-Kategorien.



"Effektives Contract Management ist wichtig für den kaufmännischen Erfolg eines jeden Unternehmens", schrieb Desere Edwards von Gartner. "Die Einführung von CLM nimmt zu, da Organisationen ihre digitalen Roadmaps implementieren, um Papier abzuschaffen und sowohl ihre Arbeitsabläufe als auch ihre Zusammenarbeit zu verbessern." * Gartner würdigte Icertis in seiner "Market Opportunity Map: Enterprise Resource Planning, Worldwide" als einen "Vendor to Watch" (https://ww w.icertis.com/news/gartner-names-icertis-as-a-vendor-to-watch-in-new- report-on-erp-markets-inflection-point/):



"Der Erfolg, den Kunden mit Icertis erreichen, zeigt die Durchschlagskraft, die der Einsatz von Unternehmensanwendungen auf unserer Cloud-Plattform hat", erklärte Gavriella Schuster, Corporate Vice President für die Sparte Commercial Partner Channels and Programs bei Microsoft. "Die ICM-Plattform kombiniert mit Microsoft Azure ermöglicht es Unternehmen, ihre Geschäfte durch die Verschlankung von Vertragsabschlussprozessen und die Steigerung ihrer organisatorischen Transparenz zu beschleunigen, zu schützen und zu optimieren. Dies ist einer der Gründe, weshalb Icertis den Kern unseres Ökosystems von ISVs bildet."



Informationen zu Icertis



Icertis ist der führende Anbieter von Enterprise Contract Management in der Cloud und löst die schwierigsten Vertragsmanagementprobleme auf der benutzerfreundlichsten Plattform. Icertis hilft Unternehmen dabei, sich bezüglich ihrer Geschäftsgrundlagen neu aufzustellen und erhöht die Compliance, verbessert die Verwaltungspraxis, mindert die Risiken und steigert die Benutzerproduktivität und somit auch den Nettoprofit. Die ICM-Plattform (Icertis Contract Management) wird für die Verwaltung von über 5 Mio. Verträgen in über 40 Sprachen und mehr als 90 Ländern von über 2 Mio. Benutzern in Unternehmen wie 3M, Daimler, Microsoft, Roche und Wipro genutzt. Die auf KI basierende Plattform ermöglicht es Kunden, ihre Schnelligkeit und Agilität in Bezug auf Verträge zu steigern, Rechte und Verpflichtungen proaktiv zu managen sowie kaufmännische Erkenntnisse und Informationen zu gewinnen. Weitere Informationen finden Sie unter www.icertis.com.



